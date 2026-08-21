„Plătim chiria încă un an pentru familiile din blocul afectat de explozie! Locatarii imobilului din Str. Vicina 1 primesc ajutor până în octombrie. Am decis să prelungim perioada! Hotărârea a fost votată azi de consilierii generali”, a transmis PMB.

De asemenea, a început procedura de evaluare a blocului afectat de explozie şi a altor imobile din apropiere. Vor fi verificate 270 de apartamente de la 5 scări şi şcoala din apropiere. Este vorba despre: Bl. 32, sc. 1 (Str. Vicina nr. 1); Bl. 30, sc. 1 şi sc. 2 (Calea Rahovei nr. 319); Bl. 30A (Calea Rahovei nr. 317); Bl. 33, sc. 1 (Str. Vicina nr. 3).

De asemenea, vor fi montaţi senzori în scara alăturată celei unde a avut loc explozia. „Atenţie! Cine refuză să permită accesul în casă, semnează şi îşi asumă că, în eventualitatea în care lucrările îi afectează pereţii casei, nu va putea solicita despăgubiri”, a precizat primăria condusă de Cprian Ciucu.

Apoi vor începe lucrările de punere în siguranţă, care vor dura aproximativ două luni, după care locatarii din scara afectată vor putea intra să-şi recupereze bunurile, însoţiţi de pompierii ISU.

Reamintim că Primăria Capitalei a transmis luna trecută, la solicitarea Libertatea, că lucrările de punere în siguranță au fost întârziate de expertul judiciar, timp în care PMB a plătit deja peste 115.000 de euro pentru chiriile a 43 de familii evacuate. „43 de familii beneficiază de ajutor financiar pentru plata chiriei. Le-am oferit posibilitatea să-și aleagă de pe piața liberă. Până acum, am plătit 622.633,20 de lei”, a transmis PMB pentru Libertatea pe 16 iulie.

Au trecut 10 luni de la explozia blocului din Rahova. Inspectoratul de Stat în Construcții a recomandat în octombrie 2025 demolarea totală

Reamintim că o explozie puternică, provocată de o acumulare mare de gaze, a zguduit pe 17 octombrie 2025, la ora 9.10, un bloc din cartierul Rahova, în sectorul 5 al Bucureștiului. Deflagrația, produsă la etajele 5 și 6 ale clădirii cu opt etaje, a dus la moartea a 3 oameni, iar alți 15 au ajuns la spital.

Blocul din Rahova, la câteva ore după explozie. Foto: Cristian Otopeanu / Libertatea

Raportul Inspectoratului de Stat în Construcții, dat publicității o zi mai târziu, a relevat următoarele:

blocul, aflat la adresa strada Vicina, nr. 1, bloc 32, scara 2, sector 5, a fost dat în folosință în 1981

structura de rezistență este formată integral din pereți de beton armat prefabricați, realizați din panouri mari, cu rosturi monolitizate. Plafonul (planșeele) este din beton armat prefabricat

blocul a suferit avarii grave la componentele structurale și nestructurale

pereții exteriori de la etajele 5 și 6 au fost aruncați de suflul exploziei

pereții interiori de la etajele 5 și 6 sunt parțial prăbușiți sau puternic deformați

pereții interiori și exteriori de la etajul 4 sunt deplanați și deplasați

planșeele de deasupra etajelor 4, 5 și 6 sunt prăbușite sau parțial prăbușite

sunt panouri prefabricate de beton dislocate care au rămas agățate de structură, într-un echilibru precar și incert

blocul nu mai poate fi locuit, deoarece există risc de prăbușire

consolidarea nu se justifică din punctul de vedere al costurilor

Inspectoratul de Stat în Construcții recomandă demolarea blocului.

O nouă expertiză va decide dacă blocul va fi demolat sau nu

Un alt aspect este că, în acest moment, se știe că blocul nu va fi demolat în totalitate, ci doar porțiunea avariată, „iar partea care va rămâne se popește pentru o mai bună susținere”, după cum a explicat PMB luna trecută. Apoi va urma o altă expertiză tehnică, în urma căreia se va stabili dacă etajele rămase mai pot fi salvate prin consolidare sau nu.

„Se va face o expertiză tehnică, care va spune dacă partea de bloc rămasă mai poate fi salvată, prin consolidare, sau se demolează și ea în totalitate. Ultimul pas este reconstrucția blocului și reîntregirea dreptului de proprietate al locatarilor”, a explicat PMB în iulie. „Importantă e viața dumneavoastră, a celor care vă însoțesc. Bunurile se pot reîntregi”, a spus atunci primarul Ciprian Ciucu.

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