Cea de-a treia ediție a sezonului 17 Chefi la cuțite a adus multă tensiune și emoții în platoul Chefi la cuțite, dar și multe zâmbete, odată cu momentele surpriză pregăite de Irina Fodor. La capătul unei lupte pentru amuletă jurizate de Maurice Munteanu, Chef Orlando Zaharia a fost declarat învingător, într-o ediție a show-ului culinar care s-a impus ca lider de audiență.

Difuzată ieri seară de Antena 1 în intervalul 20:29 – 24:04, cea de-a treia ediție a sezonului 17 Chefi la cuțite a fost lider de audiență la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, obținând o audiență medie de 5 puncte de rating și 18.8% cotă de piață, în vreme ce postul de pe locul al doilea, Pro TV, a înregistrat 4.6 puncte de rating și 17.4% cotă de piață. Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, Chefi la cuțite înregistrând 5.1 puncte de rating și 15.3% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Pro TV, a obținut 4.8 puncte de rating și 14.4% cotă de piață. În minutul de aur 21:42, peste 1,1 milioane de telespectatori au urmărit ediția de ieri Chefi la cuțite.

Seara a început cu o surpriză din partea Irinei Fodor, care l-a invitat în ringul amuletei pe simpaticul Cristian Filip, băiețelul de 9 ani din Huși care a gătit în audițiile sezonului trecut Chefi la cuțite. De data aceasta, Cristian a fost cel care i-a pus în încurcătură pe jurați, alegând mai multe ingrediente incomode pentru fiecare. Pentru ca provocarea să fie și mai grea, jurizarea a fost făcută de un degustător foarte pretențios: Maurice Munteanu a analizat cu atenție preparatele Chefilor, alegând pe primul loc farfuria creată de Chef Orlando, care a obținut astfel prima victorie la amuletă din acest sezon. Chef Richard s-a situat pe locul doi, cu patru puncte, urmat de Chef Ștefan și Chef Sautner, cu trei, respectiv două puncte. De partea celalaltă, seara a fost încărcată de emoții și tensiune în ringul audițiilor. Pentru unii concurenți, precum Norbert Bartha, care a primit a doua șansă, dar nu a reușit s-o fructifice, seara a adus dezamăgire și multă tensiune, care au culminat printr-un conflict cu cei patru jurați în culise. Pentru alții, precum Andrei Berteanu, bucătarul din Sinaia care le-a prezentat într-un mod original juraților un tartar de căprioară în coarne de cerb, seara a adus multă bucurie – cu verdictul de patru cuțite. Audițiile încărcate de suspans, dar și luptele aprige pentru amulete continuă la Chefi la cuțite săptămâna viitoare, luni, marți și miercuri, de la 20:30, la Antena 1 și AntenaPLAY.

