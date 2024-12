Tensiunile au luat amploare după ce Simona Crișan i-a spus lui Richard că este „un șef, nu un lider”, un comentariu care a fost interpretat ca o lipsă de respect. Replica ei a stârnit nemulțumirea lui Richard, care a considerat necesar să clarifice lucrurile.

„Acum înțeleg de ce eu am un restaurant cu stea Michelin, poate pentru că sunt un șef, și nu lider. Simona, nu vorbi deasupra mea! Nu ai respect, aici nu e casa ta. Tu ai venit aici, este o experiență pentru tine. Noi te-am respectat și te-am tratat cu respect. Nu e o chestie de stele, de câte chestii am câștigat, de unde am ajuns, de ce am făcut. Poți să fii cel mai tare din lume, dacă nu ai respect, nu ești niciunul”, a declarat Richard Abou Zaki, la „Chefi la cuțite”.

După ce a explicat ferm de ce atitudinea Simonei este problematică, Richard a fost întrerupt de aceasta, lucru care l-a enervat vizibil. Totuși, juratul a rămas ferm și a continuat să-și susțină punctul de vedere. Discursul său a fost aplaudat de ceilalți concurenți, care au apreciat poziția pe care acesta a luat-o în fața unei situații tensionate.

„Niciun concurent din nicio altă echipă nu și-a permis să spună ceva rău despre Sautner, ceva rău despre Orlando, și eu aici am câștigat multe, nu numai aici, ci și în viața mea. Nu răspunde și nu vorbi deasupra mea!”, a declarat Richard Abou Zaki.

„Mi se pare o nesimțire dusă la extrem”, a spus Orlando Zaharia.

Victorie în battle-ul trei, aseară, la „Chefi la cuțite”, pentru echipa verde condusă de Chef Richard Abou Zaki. Concurenții au primit din partea Irinei Fodor o provocare extrem de dificilă: reproducerea unei farfurii de top, creată de bucătarul elvețian Daniel Humm pentru restaurantul său cu 3 stele Michelin din New York, Eleven Madison Park, care s-a aflat pe locul întâi în clasamentul celor mai bune restaurante din lume.

După o bătălie în care toate cele trei tabere au făcut eforturi pentru a reproduce plating-ul lui Chef Humm, gustul a fost primordial în decizia juraților invitați la degustare – preparatul echipei verzi primind 7 voturi și obținând astfel victoria. La finalul serii, după proba individuală prin care au trecut concurenții celorlalte două tabere, cea mai slabă farfurie i-a aparținut lui Mary Borca și care a părăsit tabăra tunicilor roșii a lui Chef Ștefan Popescu.

Tot aseară, Chef Richard și Chef Sautner au spart bombele din arsenalul lor, dezvăluind avantajele amuletelor conținute de acestea. Astfel, printre amuletele deținute de Chef Richard se numără cea care îi dă puterea să mute celelalte echipe la bancurile adverse timp de 30 de minute, dar și cea care îi oferă privilegiul să blocheze 5 ingrediente pentru taberele adverse. De partea cealaltă, printre amuletele deținute de Chef Sautner se află cea care îi dă puterea să impună echipelor adverse gătitul în ștafetă, în timp ce Chefii lor nu vor avea voie să vorbească – vor putea doar să mimeze.

Poruncile amuletelor anunță, așadar, un sezon încărcat de momente amuzante, dar și tensionate. Duminica viitoare, de la ora 20:00, la Antena 1, echipele vor reveni în bucătărie pentru o nouă confruntare în care Chefii se vor avânta cu amenințătoarele amulete gata de atac.

