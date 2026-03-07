Acțiunea se desfășoară în anii 30, când Frank se simte extrem de singur și îi cere unui doctor briliant să îi creeze o parteneră. Împreună readuc la viață o tânără superbă care fusese ucisă și astfel Mireasa ia naștere.

Filmul a ajuns în cinematografele din România pe 4 martie 2026, iar Libertatea a obținut, cu ajutorul celor de la Vertical Entertainment, un interviu cu actorul Christian Bale.

Libertatea: Cum ți s-a părut scenariul la prima lectură?

Christian Bale: Am fost complet surprins. Mi-a plăcut la nebunie scenariul! A fost cu adevărat original. O abordare radicală, punk rock, a acestei povești. M-a făcut să mă gândesc la „Rage Against the Machine”, „Killing in the Name” – „F**k you, I wont do what you tell me”. A fost al naibii de incitant. Nu l-am putut lăsa din mână.

Jos pălăria în fața celor care au fost dispuși să riște serios cu el. Iar aceștia au fost cei de la Warner Bros! Pentru mine însă, testul este întotdeauna: „Pot să ignor asta? Pot să uit de el? Pot să-l arunc deoparte?”. Iar povestea asta pur și simplu a rămas cu mine. Avea niște momente atât de incendiare și electrizante pe tot parcursul ei… Pur și simplu nu am putut să o uit.

Cum a lucrat Christian Bale cu Maggie Gyllenhaal și Jessie Buckley

– Cum ai lucrat cu Maggie Gyllenhaal și Jessie Buckley?

– Știam că există chimie între Maggie și Jessie… Nu mă uit la foarte multe filme, dar am văzut „The Lost Daughter”. Apoi, oportunitatea de a interpreta un personaj atât de iconic precum monstrul lui Frankenstein, dar într-o variantă foarte umană, ani mai târziu, ca Frank… Și, desigur, să fac asta cu Maggie! Au fost argumente suficiente.

Este o regizoare minunată. Evident! Are un fel de flux natural și o abilitate de a înțelege ce este util pentru noi să auzim, șoptindu-ne la ureche lucrul potrivit. Jessie este o revelație absolută. Adică, atât Maggie, cât și Jessie reprezintă o apariție extraordinară: două talente uimitoare care vor continua să spună povești incredibile în viitor.

Sunt atât de multe elemente, dar există o mare pasiune. Când simți că cineva a creat ceva în felul în care a făcut-o Maggie, o piesă originală de care îi pasă profund, acea pasiune se transmite natural. Se întâmplă pur și simplu! Oamenii vor să facă parte din asta. Există o energie pe care vrei să o însoțești, să mergi alături de ea.

– Tu de unde te-ai inspirat pentru acest rol?

– Întotdeauna mi-au plăcut provocările de a eșua spectaculos. Au existat atât de multe interpretări ale monstrului Frankenstein, iar în mintea mea toate pălesc în comparație cu cea a lui Boris Karloff, așa că am vrut să-i aduc un omagiu, dar și să integrez viziunea originală a lui Mary Shelley. Uneori alegerile sunt impulsive, depind de starea în care te afli, dar acesta a rămas cu mine ca ceva unic și original, cu o sensibilitate punk rock… și, mai presus de orice, pur și simplu voiam să văd acest film.

– Cum arată Frank al tău?

– M-am gândit că mulți actori au mai făcut rolul înainte și de ce să o fac eu din nou? Trebuie să fie ceva nou! Și am simțit că aici era ceva nou. Lucruri foarte simple, precum înălțimea, nu sunt un tip masiv, dar era necesar să obținem prezența impozantă. Există o tensiune diferită într-o cameră când știi că un bărbat ar putea provoca daune imense, dar alege să nu o facă, deși și-ar putea schimba părerea în orice moment. Asta este mare parte din imaginea monstrului lui Frankenstein.

Însă „Mireasa!” este o poveste mult mai emoțională, mai cerebrală și mai ușor de recunoscut decât ne-am obișnuit poate. Am urmărit multe dintre interpretările anterioare, iar apoi m-am oprit și mi-am spus: „Bine, trebuie să încerc să creez ceva al meu!”.

– Cum arată relația dintre Frank și Mireasă?

– Frank este destul de demodat în felul în care vede romantismul, este un mare fan al filmelor alb-negru, cu domni și doamne care dansează purtând jobene, iar pentru el aceasta este imaginea iubirii supreme. Iar când o întâlnește pe Mireasa, își dă seama că este cu totul altceva, dar adoră să o privească, pentru că este mult mai interesantă decât și-ar fi putut imagina vreodată.

Vedem că este, în multe feluri, foarte naiv și inocent, în ciuda crimelor pe care le-a comis. Observă cât de dinamică este ea, câtă viață are în ea. El nu reușește să trăiască astfel, pentru că s-a obișnuit cu o viață de reținere și retragere, dar îi place să o vadă pe ea trăind din plin.

– Dragostea schimbă totul?

– Mireasa îi dă mai multă încredere lui Frank! I-a fost teamă mereu că, dacă se lasă liber, îi va răni pe alții, așa că trăiește o viață plină de restricții. Ea îi arată că există o versiune a vieții în care poți visa măreț și poți acționa cu intensitate senzorială fără să rănești oameni.

– Fac greșeli, se descoperă și se iubesc în felul lor… Este povestea unor oameni abandonați și inadaptați, care strigă către cer după sens, iar asta declanșează o revoluție, pentru că oamenii o urmează pe ea, fiindcă exprimă public ceea ce ei simt în privat. Deși sunt monștri, sunt foarte umani și ușor de înțeles.

– Cum ai lucrat cu Maggie Gyllenhaal ca regizoare?

– Nu-mi place să compar oamenii, pentru că fiecare este diferit și frumos în felul său. Cu toate acestea, cred că experiența de actor a influențat felul în care Maggie regizează. Știe exact cum să vorbească cu un actor, astfel încât să nu simți că forțează interpretarea. Îți șoptește o indicație astfel încât să o poți prelua ca fiind abordarea ta. E important ca atât actorul, cât și regizorul să simtă că au proprietate asupra acestor momente.

La filmări era deschisă în legătură cu ceea ce nu știa, lăsa lucrurile să curgă fără presiune, permitea altora să vină cu idei. Are una dintre cele mai blânde voci pe care le-am auzit vreodată, dar este dură în cel mai bun sens al cuvântului. Știe exact ce vrea și cum să obțină acel lucru! Iar când faci un film de asemenea dimensiune, cu atâtea presiuni, nu am simțit nicio clipă că presiunea venea din partea ei.

De ce ar trebui fanii să vadă „Mireasa” la cinema

– Cu ce crezi că va rămâne publicul din acest film?

– „Mireasa!” este ca un roller coaster! Este despre cine suntem. Despre a striga către cer. Despre a fi un inadaptaț și a încerca să-ți dai seama cine ești. Are un ritm extraordinar și multă energie. Personajele sunt incredibil de captivante și fascinante. Este filmat la scară mare. Este intim, dar și epic în același timp. Este monstruos și uman totodată.

Și nu pot să nu simt că ceva se va pierde dacă oamenii nu îl văd în cinema: sunetul, formalitatea de a te așeza, luminile care se sting, știind că urmează să pornești într-o călătorie totală. Nu poți recrea asta în sufrageria ta!