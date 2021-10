Iulia Sabbagh a cerut ordin de protecție la tribunal, iar astăzi se va prezenta alături de soțul ei în fața judecătorilor pentru a se stabili deznodământul acestei situații. Christian Sabbagh a făcut primele declarații despre întâmplare și mărturisește că totul a început după o ceartă pe care au avut-o din cauza mesajelor primite de acesta.

Jurnalistul a confirmat faptul că a venit Poliția la ei acasă și au fost duși la secție, unde au dat declarații. Christian Sabbagh neagă că ar fi fost violent cu soția sa, Iulia.

„Ea era nervoasă pentru că tot primesc tot felul de mesaje pe Facebook de la admiratori/admiratoare. Mi-a cerut telefonul, eu nu am vrut să îl dau. Mi-a zis că dacă nu i-l dau sună la Poliție, eu i-am zis să o facă. A venit Poliția, ne-am dus la secție. Ea nu a știut, e ca în filmele cu Stan și Bran. Revenind… Am ajuns la Poliție, ea într-o cameră, eu în cealaltă, caz de violență domestică.

M-a umflat râsul, întrebam pe acolo: «Cum, dom`le, violență domestică?» (…) Nu aveam ce să ascund în telefon, nici măcar nu are parole telefonul. Oricum a văzut mesajele. Dar asta nu e prima scenă, mi-a mai spart un iPhone, cred că trebuie să schimb marca, îmi poartă ghinion. A fost mai mult o ambiție… Și eu sunt gelos, și ea este geloasă…”, a declarat Christian Sabbagh pentru FANATIK.

Prezentatorul de la Kanal D susține că nu și-a lovit soția, însă a existat o ceartă mai aprinsă după ce Iulia a citit mesajele din telefonul său.

„Nu am lovit-o, nu am împins-o… Cearta e însă o formă de violență. Doamne ferește, eu nu sunt un om violent. Nu există așa ceva. Mă vedeți pe mine în postura să îmi lovesc soția? Să lovesc o femeie? Nu am făcut în viața mea așa ceva…”, a mai spus Christian Sabbagh.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Christian Sabbagh: „M-am trezit, la 3 noaptea, că sunt în stradă”

Inițial, el a luat totul ca pe o glumă, însă situația era cât se poate de serioasă. Christian Sabbagh s-a trezit în mijlocul nopții că nu mai are unde dormi, după ce Poliția a intervenit și a fost nevoit să plece de acasă. Acesta le-a explicat și șefilor de la Kanal D care a fost situația și a subliniat încă o dată că totul a început dintr-o glumă.

„Eu am luat totul ca pe o glumă, ea ca pe o glumă. La final m-am trezit însă cu ordin de restricție 5 zile. Acum locuiesc la Vălenii de Munte, ea a rămas acasă. Eu m-am trezit, la 3 noaptea, că sunt în stradă și mă întrebam unde o să locuiesc? Și unde să locuiesc la 3 noaptea? Pe stradă, pe bancă… Firesc, nu am stat pe stradă, m-am dus la Marriott, dar dacă cineva nu ar avea bani unde s-ar duce? Acum ce să mai zic? Ea acasă, eu pe drumuri…”, mai spune jurnalistul.

Iulia Sabbagh a vrut să-și retragă declarația

Prezentatorul TV a pus totul pe seama geloziei și se gândește acum că el va fi văzut de către oameni ca un soț agresiv și nu îi va fi deloc ușor să spună ceea ce s-a întâmplat.

„Acum sunt văzut ca un soț agresiv, nu o să îmi fie deloc ușor să le explic oamenilor că nu a fost nimic, că a fost o joacă prostească, o ambiție, la ea un impuls de gelozie…”, mai spune el.

Christian Sabbagh a declarat că soția sa, Iulia, ar fi vrut să retragă plângerea, însă dosarul deja era făcut și ajunsese la Parchet. Jurnalistul și soția sa s-au căsătorit în urmă cu trei ani, iar între ei este o diferență de vârstă de 19 ani. Acesta susține că se vor împăca și a iertat-o pe mama copiilor săi, chiar dacă l-a pus într-o ipostază stânjenitoare spune el.

„A vrut să își retragă declarația, dar dosarul își urmează cursul, a plecat de la Poliție la Parchet, de la Parchet la instanță. Oricum ne împăcăm, dar dintr-o glumă tâmpită, dintr-un puseu, dintr-o ambiție se ajunge la o nenorocire. I-am și spus «Băi, Iulia, mi-ai făcut un cadou de nu ai idee. M-ai făcut de râsul lumii, oamenii o să creadă că sunt un bătăuș». Dar asta e… O să îi fac cadou toate articolele, i le pun frumos, în ramă… Și îi duc și un buchet de flori, bine-înțeles… Oricum, a iertat-o, este diamantul meu ea. Și copiii, normal”, a mai spus, în exclusivitate pentru FANATIK, Christian Sabbagh.

Citeşte şi:

Laurette și-a deschis afacere în plină pandemie. Ce sumă a investit pentru a-și îndeplini visul. „Nu are de ce să-mi fie rușine”

Reacția lui Connect-R când l-a auzit pe Mihai Petre că țipă la soția sa. Ce făcuse Elwira la „Asia Express”: „A înnebunit”

Dan Capatos, scuipat de Gigi Becali. Reacția prezentatorului de la „Xtra Night Show”: „Ce ai, ți-am făcut ceva?”

PARTENERI - GSP.RO EXCLUSIV Ion Țiriac, propunerea DECENIULUI pentru Iohannis: „Mâine dimineață dau 30 de milioane de euro!”

Playtech.ro Diana Șoșoacă, reacție HALUCINANTĂ despre liderul protestelor care s-a infectat cu covid. Ireal ce a spus senatoarea

Observatornews.ro EXCLUSIV | Interviu cu pacientul COVID care a trecut în câteva zile de la "Nu purtaţi mască!" la "Vaccinaţi-vă, dragii mei!"

HOROSCOP Horoscop 7 octombrie 2021. Scorpionii trebuie să dea dovadă de flexibilitate și să respecte limitele bunului simț

Știrileprotv.ro „Căsătoriți pe nevăzute”. Miresei i s-a făcut rău după ceremonie: „Sunt debusolată”

Telekomsport ŞOC în cazul care a cutremurat ţara! Nu a murit! Văzută în altă ţară:“Erau ochii ei, sunt sigur de ce am văzut”

PUBLICITATE Tratează imperfecțiunile pielii cu UFO2! Rezultate în 2 MINUTE!