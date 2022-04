Actrița a recunoscut că nu mai poate merge, e nevoită să steam mai mult în pat. „Nu sunt mai bine, nu mai pot merge deloc, stau numai pat. Îmi tremură picioarele, nu mai am stabilitate, vorbesc foarte greu. Le urez tuturor ”Paște liniștit!”, a dezvăluit Natașa Raab, care e îngrijită de peste doi ani de zile de doamna Viki.

Ea e cea care o ajută pe actriță de când se luptă cu boala. Aceasta a făcut un gest neașteptat pentru Natașa Raab, a luat-o la ea acasă pentru a petrece sărbătorile.

„Natașa nu poate merge, nu-și controlează mersul, dar mănâncă singură, iar mintea îi merge. Uneori vorbește mai greu, alteori e mai bine. Este și profesoară de dicție, așa că singură își face exercițiile de vorbire. Acum ne aflăm la mine la țară, am luat-o din casa ei din Craiova, aici vom petrece Paștele. Acolo era mai greu, aici mă mai ajută soțul meu.

Natașa ia cam 5 medicamente zilnic, după ce a fost diagnosticată cu Parkinson atipic, boală care evoluează încet. Are și un cărucior medical, cu care se deplasează, dar și un pat medical, adaptat nevoilor dânsei. S-a descurcat singură, până anul trecut, dar, în timp, n-a mai putut merge, trebuie susținută. Intern, este însă bine cu analizele, doar mici probleme cu tensiunea. Vrea ca lumea să o rețină frumoasă, așa cum era când juca în filme”, a spus aceasta pentru Ego.

Chiar anul trecut, în ciuda afecțiunii sale, Natașa Raab a filmat încă o reclamă pentru firma de lactate. „A venit întreaga echipă la mine acasă, am filmat, apoi vocea am compus-o din bucăți, la montaj, din vocea mea, de anii trecuți, dar și de acum. Am repetat de multe ori prin casă: ”Prea bun, prea ca la țară!”, ca să iasă totul perfect””, a mai spus actrița.

