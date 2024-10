Serialul, care va avea premiera pe 31 octombrie şi va fi difuzat în fiecare joi şi vineri, la Antena 1, aduce în prim plan povestea a doi oameni care provin din lumi total diferite, dar care ajung să se întâlnească și să se îndrăgostească, în ciuda diferențelor sociale dintre ei.

Cristian Neacșu joacă în „Iubire cu parfum de lavandă”

Absolvent al Universităţii Hyperion la clasa prof.univ. Maia Morgenstern, Cristian Neacşu şi-a început activitatea artistică la Teatrul Podul, cu roluri importante în spectacole semnate Cristina Bilciu. A urmat apoi colaborarea cu Teatrul Masca şi cu Teatrul Stela Popescu. Mai mult, Cristian şi-a completat activitatea în domeniul artistic și în afara scenei fiind regizor de dublaj pe proiect la Audio Design Digital Art.

Totodată, încă de la vârsta de 18 ani, Cristian Neacşu este actor de dublaj. De curând, telespectatorii l-au putut urmări şi în rolul lui Marius Roşu, în comedia romantică „Lasă-mă, îmi place! Camera 609”. În serialul original Iubire cu parfum de lavandă, ce va avea premiera pe 31 octombrie, la Antena 1, Cristian Neacşu îl va interpreta pe Ciprian, poliţistul din satul idilic Podişor.

„Ciprian, personajul meu, a crescut în sat, dar mereu a vrut să îşi depăsească condiţia. Şi pentru că de mic se uita la filme poliţiste, a vrut să prindă răufăcătorii şi în realitate. Aşa că acum face legea şi în satul de unde a plecat. A plecat Cipi din Podişor, iar acum s-a întors Ciprian. Ciprian Rotaru!”, mărturiseşte actorul.

Mai mult, acesta mai spune: „M-am bucurat tare când am primit vestea că o să joc în noul serial semnat de doamna Ruxandra Ion, pentru că, odată cu filmările pentru Camera 609 am descoperit lumea serialelor tv şi m-am îndrăgostit de aceasta. Ciprian e diferit de Marius.

Ştie că trebuie să se impună pentru a câştiga respectul, nu e naiv, îi place să deţină controlul, pentru că el reprezinta legea! Am exersat privirea severă în oglindă, am patrulat prin casă, am repetat mişcările de imobilizare si acum vă invit şi pe voi să urmăriti Iubire cu parfum de lavanda ca sa vedeţi cum aplică legea Ciprian Rotaru!”.

Cine mai joacă în „Iubire cu parfum de lavandă”

Filmările pentru serialul „Iubire cu parfum de lavandă”, realizate în paralel cu două echipe de producţie, sunt în plină desfăşurare într-un sat idilic de lângă Bucureşti, iar telespectatorii pot avea acces la imagini din culisele proiectului urmărind conturile oficiale de socializare ale serialului.

Din distribuția serialului fac parte nume consacrate din teatru, film și televiziune: Michaela Prosan, Adi Nartea, Andreea Vasile, Bogdan Albulescu, Magda Catone, Gelu Niţu, Claudiu Istodor, Dani Chişu, Sara Ghimpu, Alexia Caras, Anca Florescu, Ciprian Teodorescu, Ella Prodan, Maria Ţăpuşă, Juno, Cătălin Gheorghe, Rădiţa Roşu, Eric Aradits, Liliana Hodorogea, Ana Turcu, Alina Florescu.

