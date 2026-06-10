Omul care a dat sunetul Mondialului din Italia

Pentru Cupa Mondială din 1990, organizată în Italia, FIFA și organizatorii turneului au apelat la Giorgio Moroder, unul dintre cei mai influenți compozitori ai epocii. Moroder a compus muzica piesei „Unestate italiana”. Versurile în italiană au fost scrise de Edoardo Bennato și Gianna Nannini, care au și interpretat cântecul.

Piesa a devenit rapid legată de imaginile turneului din Italia, cu stadioane pline, tribune colorate, nopți de vară și meciuri care au rămas în memoria fanilor. Pentru mulți suporteri, „Unestate italiana” este încă cel mai frumos imn al unei Cupe Mondiale.

Melodia a fost auzită la transmisiuni, pe stadioane și în jurul turneului, a ajuns pe primul loc în topurile din Italia și Elveția și a devenit una dintre cele mai cunoscute piese asociate vreodată cu fotbalul.

A compus piesa celebră din Top Gun

Giorgio Moroder nu a rămas celebru doar pentru imnul Cupei Mondiale din 1990. El este și compozitorul muzicii pentru „Take My Breath Away”, piesa interpretată de trupa Berlin pentru filmul Top Gun, cu Tom Cruise, notează The Guardian.

Cântecul a câștigat Oscarul pentru cea mai bună melodie originală și Globul de Aur la aceeași categorie. Pentru Moroder, acesta a fost al treilea Oscar din carieră. Compozitorul italian mai câștigase Oscaruri pentru muzica filmului „Midnight Express” și pentru piesa „Flashdance… What a Feeling”, din filmul Flashdance.

Giorgio Moroder, numit părintele muzicii disco

Giorgio Moroder, pe numele complet Giovanni Giorgio Moroder, s-a născut pe 26 aprilie 1940, în Tirolul de Sud, Italia, arată Wikipedia. A devenit celebru în anii 70, când a lucrat la Munchen și a început să folosească sintetizatoare într-un mod care avea să schimbe muzica pop și dance. Moroder este considerat unul dintre oamenii care au deschis drumul pentru Euro disco, synth-pop, house și techno, dar a respins, cu umor, eticheta de „naș al muzicii disco și electronice”.

„E mai bine decât să mi se spună bunicul, dar tot nu îmi place”, a declarat compozitorul pentru The Guardian.

Unul dintre momentele decisive a fost colaborarea cu Donna Summer. Moroder a produs piese care au schimbat muzica de club, inclusiv „I Feel Love”, cântec considerat esențial pentru dezvoltarea muzicii electronice moderne. Nu a „inventat” singur techno, dar a influențat direct sunetul care a dus mai târziu la techno, house și muzica electronică de dans.

Studioul lui a fost folosit de nume uriașe

Moroder a fondat Musicland Studios la Munchen, un studio devenit celebru în anii 70 și 80. Acolo au lucrat artiști și trupe mari, printre care Queen, Elton John, Led Zeppelin, The Rolling Stones, Electric Light Orchestra și Deep Purple.

Cariera lui a mers în mai multe direcții, cu muzică disco, producție pop, muzică de film și piese pentru artiști internaționali. A lucrat sau a compus pentru nume precum Donna Summer, David Bowie, Blondie, Kylie Minogue, Irene Cara, Bonnie Tyler și Daft Punk. În 2013, o generație nouă l-a redescoperit prin albumul „Random Access Memories” al trupei Daft Punk, unde apare piesa „Giorgio by Moroder”. Albumul a câștigat Grammy pentru albumul anului.

Giorgio Moroder are în palmares trei premii Oscar, patru Globuri de Aur și patru premii Grammy, obținute atât pentru muzica de film, cât și pentru contribuția sa la dezvoltarea muzicii electronice și disco.

Imnurile Cupei Mondiale au devenit industrie globală

Cupa Mondială a avut, de-a lungul timpului, piese care au depășit zona sportului. În 1998, Ricky Martin a lansat „La Copa de la Vida”, pentru turneul din Franța. Melodia i-a consolidat cariera internațională și a devenit unul dintre cele mai cunoscute cântece latino ale anilor 90.

În 2010, Shakira a cântat „Waka Waka”, pentru Mondialul din Africa de Sud, piesă care a devenit un fenomen global. Artista columbiană a revenit apoi și cu alte piese asociate turneelor mondiale.

Pentru mulți fani, însă, „Unestate italiana” rămâne într-o categorie aparte. Nu a fost doar un cântec oficial, ci o piesă care a prins perfect atmosfera turneului din 1990.

De ce „Notti magiche” a rămas în memoria fanilor

Forța piesei compuse de Giorgio Moroder vine din simplitatea ei. Are un refren ușor de ținut minte, o construcție dramatică și o emoție care leagă fotbalul de visul de a câștiga. Versurile vorbesc despre dorința de a deveni numărul unu, despre vis și despre lupta pentru glorie. Exact ceea ce caută fiecare echipă la Cupa Mondială.

De aceea, la peste trei decenii de la Mondialul din Italia, melodia încă este asociată cu fotbalul, vara și marile turnee. Pentru mulți suporteri, numele Giorgio Moroder nu este doar al unui compozitor de film sau al unui pionier al muzicii electronice, ci al omului care a scris sunetul unei Cupe Mondiale.

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