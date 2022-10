De un an Daniela Crudu e într-o relație. Bruneta nu a apărut niciodată până acum la brațul bărbatului, despre care a dezvăluit într-un interviu pentru Fanatik că este român. Au planuri mari, mai ales că Daniela, care are 33 de ani, își dorește să devină mamă.

„Cu dragostea stau foarte bine. Am un iubit, e român, e un tip mai discret. E un băiat care e cuminte, e potrivit pentru mine, e liniștit. Mă face pe mine fericită, iar asta e cel mai important. Și o face de un an de zile deja.

Nu e gelos că fac OnlyFans, a înțeles că e un business, e deschis la minte și a înțeles că nu se întâmplă ceva, că e totul online. Sper la un copil, sincer, da, lucrăm deja. De ce nu? Sunt fericită, iar asta e cel mai important. Supărări am avut destule, e și timpul meu”, a spus Daniela Crudu.

În prezent, ea locuiește la sora ei, în Suedia. Acolo se gândește să își cumpere o casă, mai ales că și-a pus la vânzare apartamentul din București. Îl dă cu 99.000 de euro, complet mobilat.

„Am decis să vând apartamentul din București pentru că o să vreau să îmi iau o casă. M-am plictisit, m-am săturat după 12 ani să stau în apartamentul ălă. E momentul să fac o schimbare. Mă mai gândesc dacă îmi iau casă în România sau în Suedia. Aici, în Suedia, cel puțin în ultimul timp, tot stau. Ar fi mișto, îți dai seama, să stau aici, în Suedia, să iau casă.

Apartamentul îl dau cu 99.000 de euro, e mare, e frumos. Îl dau și mobilat, are și loc de parcare… Un apartament cu două camere, aici, în Suedia, e vreo 120.000 de euro”, a mai dezvăluit Daniela Crudu.

„Nu m-ar ajuta să mă duc prea mult la televizor”

Întrebată despre veniturile pe care le are acum, Daniela Crudu a mărturisit că are mai multe contracte de imagine. Are cont și pe o platformă pentru adulți, și de acolo mai câștigă bani. Recunoaște că nu mai e dornică să apară la TV. „În România am doar contracte de imagine. Cu casa de pariuri, semnez pe câte un an, îl reînnoiesc acum. Am o ședință foto la niște blănuri. Dar la tv nu mai am nimic. Am tot fost invitată la emisiuni, dar ce să mai fac pe acolo?

Îți spun sincer, e mai interesant pe internet, online. Cred că nimeni nu se mai uită acum la emisiuni cum erau înainte, așa, de divertisment. Mai ales cei din nișa mea, cei care mă interesează, nu m-ar ajuta să mă duc prea mult la televizor”, a declarat Daniela Crudu.

„Se câștigă bani frumoși din OnlyFans. Dar nu cum zic toate fetele astea care tot apar și se laudă cu câți bani fac ele. Nu e chiar așa, e multă muncă și nu câștigi sume exorbitante peste noapte dacă faci doar asta. Se fac bani frumoși, dar trebuie să te ocupi și să ai răbdare. Dar, recunosc, câștig mai bine decât atunci când apăream la televizor”, a încheiat ea.

