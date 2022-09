Otilia Bilionera se iubește acum cu afacerist turc pe nume Bekir. El locuiește în Turcia, ea în România, dar curând va merge la el pentru a petrece mai mult timp împreună. „Sunt într-o relație, dar nu prea am apucat să stăm împreună, că am tot avut treabă. Suntem, oarecum, în tatonări. Acum sunt acasă, la Suceava, cu mama, mai stau și cu ea. O să plec și în Turcia, mă întorc în România prin octombrie”, a spus Otilia, care a mai adăugat că și-a cunoscut noul iubit la mijlocul lunii august.

„Mie nu îmi plac bărbații care sunt faimoși, din showbiz. Se poartă frumos cu mine. După ce m-a cunoscut și-a tatuat numele meu pe mână. Și data la care m-a cunoscut, 13 august. Nu m-a cucerit în niciun fel. Ne-am întâlnit atunci când trebuia să am un concert la el la plajă și trei zile a trebuit să stau pe acolo pentru următorul concert. Și într-o seară a venit, a făcut cunoștință cu mine și aia a fost”, a mai declarat ea pentru Fanatik.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Recomandări Cum a ajuns Diana Șoșoacă să conteze mai mult în societatea noastră decât Andrei Pleșu. De ce tac intelectualii?

Nu este pentru prima dată când Otilia are un iubit turc, crede că este atrasă de turci, de felul lor. În ceea ce îl privește pe Bekir, ea are numai cuvinte de laudă. Bărbatul are 25 de ani, e mai mic cu 5 ani decât ea și are o afacere. „Nu știu ce am, chiar mi-am zis că nu mă mai îndrăgostesc de turci, dar… Cred că tot acolo mă trage ața. Nu am reușit să mă îndrăgostesc de nimeni la noi, am mai ieșit în ultimele luni, cât am fost singură, dar nu a fost nimic special. Acum simt ceva special pentru Bekir. E tare frumos, brunet, înalt, cu ochii verzi”, a spus ea.

„Are 25 de ani. Nu e milionar, are o plajă în Turcia. Dar oricum nu mă interesează banii. Ce să faci cu banii dacă nu ești fericită? Sau, dacă îți iei un milionar și în trei ani dă faliment? Nu m-a interesat niciodată partea materială în asemenea cazuri”, a mai adăugat Otilia Bilionera.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO S-a uitat în telefonul soției și a fost șocat. Ce a văzut l-a făcut să divorțează după 20 de ani de relație

Playtech.ro Gest ULUITOR făcut de Camilla în public! S-a văzut tot, Regele Charles nu e mulţumit deloc. Detalii incredibile

Viva.ro Ce propunere i-a făcut Denise Rifai lui Mihai Bendeac după ce a plecat cu scandal de la Antena 1

Observatornews.ro Ce se va întâmpla luni, la funerariile Reginei Elisabeta a II-a. Sandra Gătejeanu Gheorghe: "Niciun alt eveniment din Europa sau din lume nu va mai trezi un astfel de interes"

Știrileprotv.ro Tragedie fără margini într-o familie din Vâlcea

FANATIK.RO El a fost cel mai bogat om care a trăit vreodată. Nici Elon Musk şi Jeff Bezos nu se pot compara cu acest rege

Orangesport.ro VIDEO | Ce i-a făcut fata din imagine unui tânăr de doar 18 ani, când toate camerele erau pe ei. Băiatul, pus în încurcătură

HOROSCOP Horoscop 17 septembrie 2022. Gemenii se dau singuri peste cap cu mulțimea de gânduri și nemulțumiri pe care o tot derulează în minte

PUBLICITATE Statistici îngrijorătoare despre RMN, CT și alte proceduri de imagistică, în România