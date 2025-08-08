Presa spaniolă scrie că cei doi ar fi fost surprinși într-un club de pe plajă, în noaptea de 24 iulie, unde ar fi schimbat gesturi tandre, înainte de a pleca împreună la primele ore ale dimineții. Diferența de vârstă dintre cei doi, de șapte ani, a stârnit și mai tare interesul publicului, cu atât mai mult cu cât Lamine Yamal abia a împlinit 18 ani.

Informația a apărut prima dată pe TikTok

Potrivit jurnalistului spaniol Javi de Hoyos, care a făcut publică informația pe TikTok, scena s-ar fi petrecut pe litoral, într-o atmosferă relaxată, iar sursa sa este „una de încredere care nu a dat greș niciodată”. Nici Lamine Yamal, nici Nicki Nicole nu au confirmat sau infirmat povestea, dar imaginile și detaliile care circulă pe internet au alimentat speculațiile.

Nicki Nicole, pe numele real Nicole Denise Cucco, este una dintre cele mai cunoscute artiste ale scenei urbane din Argentina și Spania. Lansată în anul 2019 cu piesa „Wapo Traketero”, a reușit să cucerească topurile muzicale cu hituri precum „Colocao”, „Mamichula” și „Mala Vida”. În prezent, artista are milioane de fani și colaborări cu nume importante ale genului trap și reggaeton.

Informația despre presupusa apropiere dintre cei doi a apărut la câteva zile după ce Lamine Yamal și-a sărbătorit majoratul printr-o petrecere extravagantă, care i-a adus și un val de critici. În seara de 24 iulie, potrivit relatării lui Javi de Hoyos, fotbalistul și cântăreața ar fi fost văzuți împreună în club, unde s-ar fi sărutat. Ulterior, aceștia ar fi părăsit localul împreună, în jurul orei 4.00 dimineața.

Speculațiile s-au amplificat după ce pe rețelele sociale a apărut o fotografie a lui Lamine Yamal cu o urmă de ruj pe obraz, detaliu pe care unii internauți l-au asociat cu Nicki Nicole. Un alt indiciu observat de fani ar fi fundalul de ecran al telefonului jucătorului, care ar coincide cu o imagine postată de artistă.

De asemenea, Nicki Nicole a publicat un clip în care asculta melodia „Boy is mine” („Băiatul e al meu”), gest interpretat de unii ca o confirmare voalat ironică a zvonurilor.

Nicki Nicole și Lamine Yamal nu au confirmat relația

Până acum, niciunul dintre cei doi protagoniști nu a oferit o declarație oficială. Această tăcere nu a făcut decât să alimenteze curiozitatea publicului și să transforme povestea într-un subiect intens dezbătut în presa de divertisment și pe rețelele sociale.

Zvonurile despre o posibilă relație cu Nicki Nicole vin într-un moment în care Lamine Yamal este deja în centrul unei controverse mediatice. Petrecerea sa de majorat, cu tematică „mafie”, a fost criticată după ce în presă au apărut imagini cu persoane cu nanism care ar fi fost angajate pentru divertisment.

Asociația Spaniolă pentru Persoane cu Acondroplazie a condamnat evenimentul și a amenințat cu acțiuni în justiție, acuzând o posibilă exploatare a persoanelor cu dizabilități. Guvernul spaniol a anunțat că investighează incidentul, iar Lamine Yamal riscă o amendă de până la 867.000 de lire sterline. Legea din Spania interzice ridiculizarea sau expunerea publică a unei persoane din cauza unei dizabilități, iar autoritățile vor să stabilească dacă în cadrul petrecerii au fost încălcate aceste prevederi.

