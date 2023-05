Patru concurenți s-au luptat pentru premiul de originalitate de la „Românii au talent”, sezonul 13. În prima semifinală „Românii au talent” 2023 juriul i-a nominalizat pe Bianca Avram și Oleg Spînu, iar în cea de-a două semifinală, li s-au alăturat Sandip Brahamin și Denisia Sănduleac.

Publicul a decis ca premiul de originalitate să fie câștigat Sandip Brahamin, el a primit cele mai multe voturi și a primit premiul în valoare de 10.000 de euro.

Cine e Sandip Brahamin, care a câștigat premiul de originalitate la „Românii au talent”

Sandip Brahamin, câștigătorul premiului de originalitate de la „Românii au talent 2023”, sezonul 13, are 22 de ani și vine din India. Concurentul a venit din țara lui natală în România ca să le arate tuturor cât de bine se pricepe la dans.

Încă de la preselecțiile „Românii au Talent”, sezonul 13, a impresionat cu talentul lui la dans. „Mă numesc Sandip Brahamin, am 22 de ani, am minimum 42 de kilograme și vin din Darjeeling, India. Eu dansez online și în viața reală dau lecții de dans copiilor”, a spus el la preselecțiile emisiunii de la Pro TV.

„Cred că dansul îl am în sânge. De fapt, nu știu de ce dansez, îmi spui să dansez și dansez. E de ajuns să pui muzică. Dansez pe stradă, dansez peste tot, la centre comerciale, oriunde.

Mama mea a vrut să fie dansatoare, dar tatăl ei nu i-a dat voie. Mama e casnică, tata lucrează în industria ceaiului. Visul meu e să dansez în filme și să devin faimos, să duc o viață bună”, a mai povestit câștigătorul premiului de originalitate.

„Sandip trăiește într-un loc pe care eu l-am vizitat. Nu vă închipuiți cum e acolo”

În preselecții jurații l-au asigurat pe Sandip Brahamin că va ajunge în finală și așa a fost. „Este primul moment în care ne-am ridicat, am aplaudat și am rămas în picioare. Eu vreau doar să înțelegi un lucru, el nu are nevoie de Golden Buzz, sigur vei ajunge în finală”, i-a spus Mihai Bobonete concurentului în preselecții.

„Omule, de unde ai apărut?! Ai venit ca un fulger în emisiunea asta. Ne-am ridicat toți și nu ne-am mai așezat”, a spus și Andi Moisescu.

„Sandip trăiește într-un loc pe care eu l-am vizitat. Nu vă închipuiți cum e acolo, oamenii trăiesc în niște cutii de tablă înconjurați de gunoaie și n-au nimic. Și iese unul ca el, un autodidact, un om care nu are cum să strălucească, cel puțin teoretic conform condițiilor de acolo, el nu are cum să strălucească.

Se urcă pe scenă și ne rupe. Ne ridică în picioare pe toți, nu vorbesc doar de noi patru, ci și de oamenii de la tehnic, de operatori, de sunetiști, de toți oamenii din sală. Toată lumea era în picioare! Toată lumea s-a îndrăgostit de omul ăsta de Sandip!”, a mărturisit Dragoș Bucur.

Anul trecut, premiul de originalitate de la „Românii au talent” sezonul 13 i-a revenit lui Darius Mabda, care a și câștigat emisiunea și premiul în valoare de 120.000 de euro.

