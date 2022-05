Ioana Ginghină are 44 de ani acum. Tatăl actriței e Dan Ginghină, profesor de sport. Înainte de căsătoria cu mama ei, acesta a mai fost căsătorit cu o româncă stabilită în America. Din această căsnicie, Ioana are un frate vitreg. După divorț, Dan Ginghină s-a mai iubit cu o doamnă, din care a rezultat un copil, sora vitregă a vedetei.

Ulterior, Dan Ginghină a cunoscut-o pe Constantina Ginghină, mama Ioanei. Invitată în podcastul „Acasă la Măruță”, actrița a povestit despre frații ei. „Mama e cu 12 ani mai tânără decât tata. Să știi că tata a mai fost căsătorit o dată, prima nevastă este în America, și între mine, între cele două căsătorii, a mai făcut o fată. Eu mai am o soră vitregă. Mai am și un frate în America, dar e din căsătorie.

Am un frate vitreg, pentru că e al primei soții a tatălui meu. Țin legătura cu el, el e mai mare cu 8 ani decât mine și vorbim pe social media și ne-am văzut de două ori în viață, dar bătrâni, el avea vreo 30 și ceva de ani, eu vreo 20 și ceva de ani. Știam despre el, despre soră nu știam, am aflat mai târziu. Ea nu știu cum arată.

Între soția din America și mama, tata a mai făcut un copil, fără să fie căsătorit, copilul poartă numele Ginghină. Sora e mai mare cu doi sau trei ani decât mine și nu o cunosc. La un moment dat eram în Sibiu și mergeam pe stradă și o prietenă cu care eram o salută pe o tipă, nu am văzut cum arată sau cine e, și a zis: Ia uite, pe tipa asta o cheamă ca pe tine, Ginghină! Ce curios, că e rar numele Ginghină. Și tatăl ei e tot profesor de sport și o cheamă Dana Ginghină. Și apoi i-a căzut fața. Mi-ar fi plăcut să mă opresc, să o văd. Ea cumva trecuse pe stradă, nu am oprit”, a dezvăluit vedeta.

Conform declarațiilor făcute acum de Ioana Ginghină, pe sora ei vitregă o cheamă Dana Ginghină și ar fi stabilită în Germania.

„Eu am mai adus vorba alor mei, dar mama se făcea că plouă, tata nu voia. Nu am căutat-o și cumva am aflat că tata s-a întâlnit cu mama fetei acum câțiva ani și pe fata ei o cheamă Roxana, deși e făcută înainte de Ruxandra (n.r. – fiica Ioanei Ginghină). Am zis că ce chestie că le cheamă aproape la fel. Am înțeles că sora e în Germania acum.

Eu am înțeles că femeia cu care a fost tata avea familie sau avea soț sau ceva de genul și cumva el a plătit pensie alimentară, dar nu s-a vrut ca el să facă parte din familie, că ea mai avea copii, soți. Deci tata nu a fost tată efectiv. D-asta cred că tata nici nu s-a băgat”, a mai spus actrița, căreia i-ar plăcea să își întâlnească sora.

„Mi-ar plăcea să ne cunoaștem. Eu am înțeles că ea stă în Germania. Nu știu dacă e măritată, poate nu mai e Ginghină. Tata nu are un contact, nu are nimic”, a încheiat ea.

