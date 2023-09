Pe lângă premiul de 1.000.000 de dolari, Adrian Stoica a câştigat şi un show în Las Vegas.

El a promis că va face primul musical din lume pentru căţei.

A participat anul trecut la „Românii au talent”

„Suntem Adrian Stoica şi Hurricane, venim din Torino (Italia). Ea este căţeluşa mea, mai are încă opt fraţi şi surori”, a spus Adrian Stoica în prezentarea de la „Românii au talent” de anul trecut.

„Mi se pare că ai punctat foarte bine toate abilităţile, şi ale tale, şi ale ei. Ai reuşit să faci spectacol în 3 minute, ceea ce este mare lucru”, a spus Andi Moisescu, în comentariile făcute după momentul lui Adrian Stoica şi Hurricane pe scena de la „Românii au talent”.

„Am 44 de ani. Hurricane este foarte sociabil, îi plac oamenii, copiii, pizza, orice. În spectacolele pe care le facem nu folosim mâncare, nu o facem pentru a primi biscuiţi, ci din plăcere”, a mai spus Adrian Stoica în prezentarea pentru „Românii au talent”.

Despre participarea la show-ul din SUA a spus: „Călătoria noastră de la America’s Got Talent este incredibilă. Nu căutăm perfecţiunea. Ci ne place ceea ce facem împreună. Atunci când am aflat că suntem în finală, am ajuns acasă şi am aflat că Rory, câinele meu cel mai mare, a murit.

Recomandări INVESTIGAȚIE. Lovitură de teatru în cazul depozitului Lidl de lângă radarul de la Deveselu. Instanța a anulat autorizația de construire deținută de cea mai rețea de hypermarketuri din România

A murit la zece zile după semifinală. Ea fusese mentorul lui Hurricane. Hurricane m-a ajutat să depăşesc momentele dificile. Îmi cunoaşte emoţiile. După ce a murit Rory am realizat că viaţa este scurtă şi că trebuie să îţi urmezi visele. Iar visul nostru este acela de a face un musical cu căţei. Iar America’s Got Talent este şansa noastră de a ne îndeplini acest vis”.

Adrian Stoica și Hurricane au impresionat jurații

„Ce nu e de iubit aici? Hurricane este cel mai deștept câine pe care l-am văzut, tot acest număr a fost adorabil. Mulțumesc mult, ai fost incredibil”, i-a spus Heidi Klum, una dintre juratele concursului, după prima etapă din concurs. „Vă iubesc”, i-a transmis și actrița Sofia Vergara. Iar elogiile au continuat cu chiar creatorul acestui show, Simon Cowell: „Ceea ce am văzut este incredibil, pentru că a părut că de fapt câinle joacă, interpretează. Cred că Hurricane ar trebui să fie într-un film, pentru că e o stea”.

O altă româncă, în finala de acum șapte ani

Adrian Stoica nu e primul român ajuns în finala America’s Got Talent, dar primul care o câștigă. În 2016, pe atunci tânăra cântăreață de operă de 13 ani Laura Bretan se califica în finala celebrului concurs american, după ce câștigase și Românii au talent. Bretan a terminat însă pe locul 7.