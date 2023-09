„Am debutat chiar tot aici, la Pro Tv, acum nu mai știu cât timp, eram în liceu. Acum 5-6 ani. A fost în serialul ”Ai noștri”. Acolo am filmat pentru primul serial.

Acesta ar fi al doilea, dar cred că acesta este probabil cel mai mare proiect de televiziune în care am fost vreodată”, a spus Ana Radu pentru Ego.

Ana Radu, fiica celui pe care toată lumea îl știe drept fostul primar din serialul ”Las Fierbinți”, spune că și-a ales cariera încă de când era un copil. „Mai devreme de liceu. Întotdeauna am vrut să fac asta. Nu știu când s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, dar tot timpul am știut.

Părinții mei sunt și ei actori și nu pot să zic că la început s-au bucurat ei prea mult, probabil știind ce mă așteaptă, ceea ce este și adevărat, dar nicio clipă nu m-au împiedicat, ci m-au susținut tot timpul”, a mai povestit Ana.

„Când eram mică poate că nu m-au luat neapărat în serios dar după aceea, când au văzut că asta îmi doresc, au zis că ok. Este greu, dar dacă eu vreau asta au zis să mă susțină.

Probabil și pentru că am crescut în mediul ăsta, am crescut în teatru, am crescut pe platourile de filmare, cu tata. Probabil că m-a luat și pe mine acest microb. L-am luat din jurul meu pentru că altceva nu am văzut. Asta este”, a mai adăugat ea.

Ana Radu s-a bucurat atunci când a avut proiecte personale, pentru că astfel lumea nu o mai asocia cu părinții ei.

„E adevărat că m-am bucurat din momentul în care am început și eu să lucrez și nu eram ”fata lui…”, ci eram ”fata care a jucat în…”.

Mă bucură asta, dar nici nu mă supără asocierea cu părinții mei. Sunt mândră, atât tot. Este foarte surprinzător personajul meu. Nu știu, poate să fie și bună, poate să fie și rea”, a încheiat Ana Radu.

