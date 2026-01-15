Cine este Cristina Aiello, concurentă la „Desafio: Aventura”, emisiune difuzată de PRO TV

Pe lista participanților se află și Cristina Aiello, tânără care face parte din echipa Visătorii și care speră să ajungă până la final și să reușească să câștige marele premiu în valoare de până la 150.000 de euro.

Fostă jucătoare de tenis de performanță, Cristina Aiello este acum pasionată de padel și se consideră o competitoare înnăscută. A învățat din sport disciplina, dar și cum să gestioneze eșecul.

Filmările pentru „Desafio: Aventura” au avut loc în Thailanda, într-un peisaj spectaculos unde cultura locală, tradițiile și competiția între echipe se împletesc perfect. Spiritul de echipă, curajul și puterea mentală sunt puse la încercare în fiecare zi, însă pe Cristina Aiello nu o sperie acest lucru.

Curajoasă, ambițioasă și pozitivă, concurenta de la „Desafio: Aventura” se simte ca acasă în echipa Visătorii. Ea spune că show-ul de la PRO TV o va ajuta să evolueze, dar fără să-și piardă autenticitatea.

„Nu îmi plac deloc păianjenii. Nu e o fobie! Dar o să țip și voi merge mai departe”, a spus Cristina Aiello înainte să plece în Thailanda.