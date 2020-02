De Livia Lixandru,

Inițiat în august 2017, “La Perle by Dragone” este un spectacol de 90 de minute care literalmente electrizează privitorul. Mai mult de 50 de artiști din toate colțurile lumii își pun laolaltă măiestria, fiecare contribuind la un show complex și fascinant, ce include de la dans la acrobații acvatice sau aeriene.

Emanuel Bădilă a ajuns să fie protagonist al acestui spectacol deosebit în urma unei selecții riguroase.

„Pe rețelele de socializare am văzut că se fac audiții pentru acest spectacol, dar niciodată nu m-am gândit că voi ajunge să lucrez într-un show atât de mare. După primul tur de audiții au selectat șase băieți din 60, numărându-mă și eu printre cei aleși. Am fost chemați peste două săptămâni din nou, pentru un alt trial. În final am fost aleși eu și un băiat din Marea Britanie”, își amintește Emanuel, care a ajuns în Dubai ca antrenor de gimnastică.

Acesta a făcut gimnastică încă de la vârsta de 4 ani, sacrificând clipe prețioase dintr-o copilărie pe care și-ar fi putut-o petrece la joacă alături de amicii de atunci.

“Pe lângă calitățile atletice, capacitatea de a te angrena cu succes în acrobații, pe bază de mobilitate și în egală măsură de forță, au contat la selecție și aplecarea spre actorie și improvizație. Mă bucur că am izbutit să-mi demonstrez polivalența la momentul potrivit și am pornit astfel pe acest drum”, spune Emanuel Bădilă, originar din Sibiu.

Mai mulți artiști români, prezenți la spectacolul românului

Show-ul “La Perle by Dragone” este regizat de unul dintre cei mai cunoscuți directori artistici ai lumii, Franco Dragone. Spectacolul are zece reprezentații săptămânale, câte două pe zi de marți până sâmbătă, inclusiv. În atari condiții timpul liber rămas la dispoziția protagoniștilor este limitat la maximum.

„Iubesc ceea ce fac, deși activitatea asta plină de adrenalină îmi lasă extrem de puțin timp liber. Ceea ce îndeobște se numește weekend, în cazul meu este reprezentat de zilele de duminică și luni. De marți încolo se derulează un ciclu săptămânal intens, cu antrenamente energice și spectacole la foc automat”, explică Emanuel.

Satisfacția de a fi parte activă în universul acestui spectacol unic din Dubai este potențată și de calitatea privitorilor, deseori de rang înalt. „Show-ul este superb, chiar și pentru mine. Când am ocazia să-l văd din public mereu rămân surprins. Este locul unde dacă intri îți vei dori să revii și pentru a doua oară.

Avem tot timpul și mari vedete în sală. Unele staruri au venit să vadă show-ul nu doar o singură dată, ci chiar de patru sau cinci ori.

Floyd Mayweather, legenda boxului mondial, a venit de trei ori până acum, Ronaldinho a fost prezent în sală de două ori, au mai fost Zidane, Benzema, Pogba și mulți alții. Din România au fost la spectacolul nostru Antonia, Mira sau Adelina Pestrițu”, ne dezvăluie tânărul sibian.