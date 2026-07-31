Peste 400 de muncitori la viaductul de la Cleja

Grupul de firme UMB, al constructorului Dorinel Umbrărescu, a mobilizat toate resursele pentru atingerea obiectivului de la 31 august și anume îndeplinirea jaloanelor asumate și atragerea integrală a fondurilor europene puse la dispoziția României prin PNRR.

Horațiu Cosma, secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor, a rămas impresionat de modul în care se lucrează la viaductul de 1,2 kilometri de la Cleja care arată ca un adevărat furnicar. Viaductul este situat în județul Bacău, în dreptul localității Cleja, pe lotul 3 Răcăciuni – Bacău al autostrăzii A7, în jurul kilometrului 83.

„În punctul critic al întregului proiect, la viaductul de 1,2 kilometri de la Cleja, lângă Bacău, progresul din ultimele săptămâni este remarcabil. Astăzi (30 iulie n.r.) putem vedea deja primul strat de asfalt așternut pe viaduct, stâlpii de iluminat montați și lucrările începute la rosturile de dilatație ale podului”, a spus secretarul de stat, pe 30 iulie, într-o postare pe Facebook.

Lucrări la viaductul de 1,2 kilometri de la ClejaIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 4

El a precizat că peste 400 de muncitori lucrează doar în acest punct al șantierului, susținând și că până la sfârșitul acestei săptămâni va fi finalizată betonarea plăcii pe una dintre căile de circulație, iar săptămâna viitoare se va încheia și betonarea celei de-a doua căi.

Mai multe imagini filmate cu drona pe 30 iulie 2026 și postate pe contul de YouTube „Răducu P Drum” arată mobilizarea impresionantă de pe viaduct.

„Este un adevărat furnicar: se betonează, se armează, se hidroizolează, se montează echipamente, se execută finisaje și se pregătesc următoarele etape de lucru, asfalt, parapete, marcaje. Fiecare zi câștigată contează, fiecare operațiune finalizată ne aduce mai aproape de obiectiv”, a adăugat oficialul de la Ministerul Transporturilor.

Miză de 2 miliarde de euro

Horațiu Cosma a reamintit că șase loturi dintre Focșani și Pașcani au fost păstrate în cadrul PNRR. Deși anul trecut au existat riscuri privind pierderea finanțării pentru o parte din sectoare din cauza întârzierilor, renegocierile cu Comisia Europeană au menținut loturile în cadrul PNRR. Este vorba de trei tronsoane din sectorul Focșani – Bacău și alte trei din sectorul Bacău – Pașcani.

„Miza este uriașă. Vorbim despre aproape 2 miliarde de euro fonduri europene nerambursabile și despre finalizarea celui mai important proiect de infrastructură rutieră aflat astăzi în execuție în regiunea Moldova”, a mai precizat secretarul de stat.

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