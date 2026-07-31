Ion Stoica, românul din spatele unuia dintre cele mai importante startup-uri AI

Valoarea acesteia ar putea ajunge la 1,65 miliarde de dolari, deși suma oficială nu a fost dezvăluită, conform Profit.ro.

Ion Stoica, care ocupă în prezent funcția de președinte executiv al Anyscale, este una dintre cele mai influente figuri românești din domeniul tehnologiei. Profesor de informatică la Universitatea UC Berkeley, Stoica, în vârstă de 61 de ani, a fost implicat în fondarea mai multor companii de succes. Printre acestea se numără și Databricks, un gigant al datelor și inteligenței artificiale, evaluat recent la 188 de miliarde de dolari, precum și startup-ul Arena (fost LMArena), lansat în 2024 și deja devenit unicorn cu o evaluare de 1,7 miliarde de dolari.

Anyscale a reușit să atragă finanțări semnificative încă de la început. În 2020, startup-ul a obținut o investiție de 60 de milioane de dolari, urmată de o nouă rundă de 99 de milioane de dolari în 2022. Achiziția de către Nscale, o companie specializată în infrastructura pentru aplicații AI, marchează un moment important în parcursul Anyscale, consolidându-i poziția pe piața globală a inteligenței artificiale.

Ion Stoica, românul ajuns în topul miliardarilor Forbes

Ion Stoica, originar din România, a absolvit Politehnica din București în 1989, unde a obținut un masterat în inginerie electrică și informatică, iar ulterior, un doctorat la Carnegie Mellon University din Statele Unite. În martie 2026, Stoica și Matei Zaharia, cofondator al Databricks, au fost incluși de revista americană Forbes în Topul miliardarilor, fiecare având o avere netă estimată la 5 miliarde de dolari. Cei doi se află pe prima poziție în clasamentul miliardarilor români și pe locul 838 la nivel global, avansând semnificativ față de anul precedent.

Cu o carieră impresionantă în domeniul tehnologiei, Stoica este considerat un pionier al inovației. Pe lângă Anyscale și Databricks, el a cofondat și Conviva, o altă companie de succes, cu mai bine de două decenii în urmă.

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