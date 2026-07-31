Cum funcționează parteneriatul public-privat

Noul model de lucru aduce la aceeași masă autoritățile locale, peisagiștii, finanțatorii privați și comunitatea. Pentru demararea rapidă a etapelor de pregătire, Fundația Comunitară București a mobilizat deja un buget inițial de 900.000 de euro din mediul privat, potrivit News.ro.

Din această sumă, o primă tranșă de 90.000 de euro este alocată direct pentru studiile de specialitate, expertizele tehnice și inventarierea detaliată a patrimoniului arboricol.

Mecanismul adoptat permite ca etapele preliminare să înceapă fără a fi blocate de calendarul bugetar al administrației publice. Fundația contractează specialiștii pe baza unor caiete de sarcini convenite cu experții și autoritățile, însă dreptul de proprietate asupra documentațiilor tehnice și deciziile finale rămân în totalitate la Primăria Capitalei.

„Dacă am aştepta desfăşurarea procedurilor administrative pentru proiectarea peisagistică, dar şi pentru punerea în siguranţă a malului, nu am avea suficientă viteză. De aceea, nu pot sublinia suficient rolul Fundaţiei Comunitare Bucureşti. Rolul meu a fost să fiu deschis la colaborare şi, împreună, să creăm acest mecanism prin care să intrăm pe traiectorie, să punem lucrurile în mişcare şi să accelerăm intervenţiile. Consultarea publică şi studiile sunt esenţiale şi vor fi susţinute prin aceste fonduri private”, a afirmat Ciprian Ciucu, Primarul General al Municipiului Bucureşti.

Ciprian Ciucu, primarul genera al Bucureștiului. Sursă foto: Vlad Chirea/Libertatea.Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 5

Protocolul de colaborare votat în Consiliul General reunește Primăria Capitalei, Administrația Domeniului Public București, Fundația Comunitară București și Asociația Peisagiștilor din România (AsoP) – Filiala București-Ilfov. Primarul General, Ciprian Ciucu, a explicat că această formulă oferă o viteză sporită intervențiilor necesare, evitând întârzierile birocratice specifice licitațiilor de proiectare.

Ce au transmis bucureștenii la consultarea publică

Proiectul are la bază un sondaj derulat în lunile mai și iunie, la care au participat 9.780 de utilizatori ai parcului. Rezultatele relevă o stare accentuată de nemulțumire față de situația actuală a infrastructurii.

Aproape 44% dintre participanți se declară nemulțumiți de starea spațiului verde, iar alți 43,7% consideră că parcările și aleile se află la un nivel abia acceptabil. Doar 12,5% dintre bucureștenii consultați s-au declarat mulțumiți.

Printre solicitările prioritare transmise de cetățeni se numără instalarea unor toalete publice permanente și curate, cerută de peste 85% dintre respondenți.

De asemenea, bucureștenii au indicat ca priorități un iluminat public mai eficient pe timpul nopții, reabilitarea aleilor degradate, punerea în funcțiune a cișmelelor de apă și refacerea mobilierului urban. Majoritatea celor chestionați își dorește păstrarea caracterului natural al zonei, fără exces de beton sau metal.

În privința mediului natural, aproape 79% dintre oameni cer o vegetație mai densă pentru umbră și filtrarea aerului, iar peste 71% solicită îmbunătățirea calității apei din Lacul Herăstrău.

Totodată, peste jumătate dintre cei consultați își doresc amenajarea unei piste speciale de alergare, facilități mai bune pentru sporturi nautice și o infrastructură separată pentru biciclete și trotinete.

Etapele lucrărilor și intervențiile din teren

Prima fază a proiectului care vizează parcul Herăstrău a început efectiv prin lucrările de consolidare a malurilor lacului. Echipele de intervenție au deschis șase puncte de lucru, acoperind zone critice dinspre Barajul Băneasa, Șoseaua Nordului, Ecluză, Fântâna Miorița, Piața Presei și Bulevardul Aviatorilor.

Până în prezent s-au executat 2,5 kilometri de drum tehnologic și s-au montat peste 1.200 de metri pătrați de palplanșe, șantierul fiind programat să funcționeze până în toamna anului viitor.

În paralel cu stabilizarea malurilor, specialiștii peisagiști vor inventaria și evalua aproximativ 1.600 de arbori aflați pe marginea lacului și vor elabora planul de amenajare a aleilor perimetrale.

Următoarea etapă vizează zona istorică a parcului, cuprinsă între Bulevardul Charles de Gaulle și spațiul din zona Berăriei H. Peisagiștii AsoP și experții Institutului Național al Patrimoniului vor stabili intervențiile necesare pentru modernizarea locurilor de joacă, a Teatrului de Vară și a Grădinii Japoneze, fără a modifica rețeaua istorică de alei. Planuri similare de management vor fi aplicate ulterior și pentru sectorul nordic al Parcului Herăstrău.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Breaking news! Decizia de ultim moment a lui Ilie Bolojan! Tocmai s-a produs un seism în politică. Azi, 31.07.2026, premierul demis a anunțat tot
Viva.ro
Breaking news! Decizia de ultim moment a lui Ilie Bolojan! Tocmai s-a produs un seism în politică. Azi, 31.07.2026, premierul demis a anunțat tot
„Trăim într-o perioadă în care nu mai avem voie să trecem cu vederea astfel de comportamente”. Andreea Raicu critică derapajul lui Alexandru Rogobete la adresa medicului endocrinolog Ioana Mihăilă: „Nu este acceptabil”. Mesajul vedetei a stârnit valuri de reacții
Unica.ro
„Trăim într-o perioadă în care nu mai avem voie să trecem cu vederea astfel de comportamente”. Andreea Raicu critică derapajul lui Alexandru Rogobete la adresa medicului endocrinolog Ioana Mihăilă: „Nu este acceptabil”. Mesajul vedetei a stârnit valuri de reacții
Este surpriza momentului în showbiz-ul din România! Artistul nostru a devenit tată în mare secret și a dezvăluit prima imagine cu fetița lui: „Te-am așteptat atât...” Foto
Elle.ro
Este surpriza momentului în showbiz-ul din România! Artistul nostru a devenit tată în mare secret și a dezvăluit prima imagine cu fetița lui: „Te-am așteptat atât...” Foto
gsp
Confesiune cutremurătoare din „microbuzul groazei”: „O creangă ne-a despărțit...”
GSP.RO
Confesiune cutremurătoare din „microbuzul groazei”: „O creangă ne-a despărțit...”
Titi Aur condamnă un alt detaliu în accidentul rutier suferit de echipa a doua lui Dinamo: „Nu e vorba de vârsta șoferului! Adevărații autori morali sunt acolo”
GSP.RO
Titi Aur condamnă un alt detaliu în accidentul rutier suferit de echipa a doua lui Dinamo: „Nu e vorba de vârsta șoferului! Adevărații autori morali sunt acolo”
Parteneri
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Libertateapentrufemei.ro
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Avantaje.ro
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Toamna se anunță incendiară la TV! Ce show-uri uriașe revin la Antena 1 și Pro TV și când încep noile sezoane
Tvmania.ro
Toamna se anunță incendiară la TV! Ce show-uri uriașe revin la Antena 1 și Pro TV și când încep noile sezoane

Știri România

Parteneri
„Povești cu români în chip de animale”. De la hoteluri care au refuzat români la All Inclusive la 2,6 kilograme de mâncare luate la pachet
Adevarul.ro
„Povești cu români în chip de animale”. De la hoteluri care au refuzat români la All Inclusive la 2,6 kilograme de mâncare luate la pachet
Avea voie șoferul de 83 de ani să facă transport de pasageri? „Există o reglementare medicală fermă!” Întrebarea cheie în cazul tragicului accident în care au fost implicați jucătorii de la Dinamo 2
Fanatik.ro
Avea voie șoferul de 83 de ani să facă transport de pasageri? „Există o reglementare medicală fermă!” Întrebarea cheie în cazul tragicului accident în care au fost implicați jucătorii de la Dinamo 2
Parlamentul a șters datoriile de TVA cerute retroactiv firmelor cu cod anulat
Financiarul.ro
Parlamentul a șters datoriile de TVA cerute retroactiv firmelor cu cod anulat
Parteneri
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: "Bun venit în lume, fiule"
Elle.ro
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: "Bun venit în lume, fiule"
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...
Viva.ro
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...

Monden

Parteneri
10 vedete din România care au făcut furori în costum de baie. Imagini spectaculoase cu Antonia, INNA, Bianca Drăgușanu și alte dive
TVMania.ro
10 vedete din România care au făcut furori în costum de baie. Imagini spectaculoase cu Antonia, INNA, Bianca Drăgușanu și alte dive
60.000 de africani au luat cu asalt Ceuta şi forţează graniţele. "Vreau să descopăr Europa"
ObservatorNews.ro
60.000 de africani au luat cu asalt Ceuta şi forţează graniţele. "Vreau să descopăr Europa"
Breaking tragic în România: microbuzul în care se afla acum câteva minute echipa de fotbal din București, accident mortal! Câți morți și câți răniți sunt până acum
Libertateapentrufemei.ro
Breaking tragic în România: microbuzul în care se afla acum câteva minute echipa de fotbal din București, accident mortal! Câți morți și câți răniți sunt până acum
Parteneri
A murit Spiridon, tatăl lui Adrian Mutu » Fan Știința, părinte exigent + Pasiunea transmisă printr-o pereche de jambiere
GSP.ro
A murit Spiridon, tatăl lui Adrian Mutu » Fan Știința, părinte exigent + Pasiunea transmisă printr-o pereche de jambiere
David Popovici, 8 kilograme în plus față de Paris: „Corpul meu încă se schimbă, încercăm o abordare diferită”
GSP.ro
David Popovici, 8 kilograme în plus față de Paris: „Corpul meu încă se schimbă, încercăm o abordare diferită”
Parteneri
Permisul auto SE SCHIMBĂ în toată Uniunea Europeană! Ce vor avea de făcut șoferii din România
Mediafax.ro
Permisul auto SE SCHIMBĂ în toată Uniunea Europeană! Ce vor avea de făcut șoferii din România
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
StirileKanalD.ro
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
Monica Pop a suferit un AVC! Anunțul îngrijorător a fost făcut chiar de medicul oftalmolog: „M-am supărat foarte tare”
Wowbiz.ro
Monica Pop a suferit un AVC! Anunțul îngrijorător a fost făcut chiar de medicul oftalmolog: „M-am supărat foarte tare”
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Medicii au stabilit cu ce boală se confruntă, de fapt, Miruna! Adolescenta în vârstă de 18 ani se află în stare gravă, după ce a contractat o bacterie pe litoral
Wowbiz.ro
Medicii au stabilit cu ce boală se confruntă, de fapt, Miruna! Adolescenta în vârstă de 18 ani se află în stare gravă, după ce a contractat o bacterie pe litoral
De ce a facut AVC Monica Pop. Un lucru cumplit i s-a intamplat in timp ce era la munca
Redactia.ro
De ce a facut AVC Monica Pop. Un lucru cumplit i s-a intamplat in timp ce era la munca
Deflagrație puternică în pădurea din Parcul Național Porțile de Fier! Echipajele din Caraș-Severin depun eforturi intense să lichideze focarul
KanalD.ro
Deflagrație puternică în pădurea din Parcul Național Porțile de Fier! Echipajele din Caraș-Severin depun eforturi intense să lichideze focarul

Politic

Parteneri
Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
ZiaruldeIasi.ro
Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
Steaua, lovitură de proporții cu o zi înaintea debutului Ligii 2: 13 transferuri dintr-un foc de la U Craiova, FCSB, Dinamo și Rapid!
Fanatik.ro
Steaua, lovitură de proporții cu o zi înaintea debutului Ligii 2: 13 transferuri dintr-un foc de la U Craiova, FCSB, Dinamo și Rapid!
Când începe, de fapt, vârsta mijlocie? Răspunsul depinde mai puțin de cifre decât credem
Spotmedia.ro
Când începe, de fapt, vârsta mijlocie? Răspunsul depinde mai puțin de cifre decât credem