Din tribul Războinicilor face parte și Niky Salman, cea care a reușit să câștige primul duel pentru eliminare din echipa ei, disputat împotriva concurentei Iulia Istrate.

Urmărită de câteva mii de persoane în mediul online, Niky Salman este instructor de fitness și a mers la Survivor România 2026 pentru a demonstra că este o femeie puternică și poate trece peste orice obstacol.

Concurenta din show-ul de la Antena 1 are o soră geamănă și este mamă, fiica ei fiind motivația zilnică.

„Am trecut prin lucruri care m-au învățat să merg mai departe. Nu sunt perfectă. Sunt reală. Intru în Survivor într-un moment în care nu mai fug de nimic. Nici de durere. Nici de frică. Nici de mine. Sunt Niky. Mamă. Soră. Sportivă. Femeie care a ales să meargă mai departe atunci când ar fi fost mai ușor să se oprească. Am crescut muncind. Am căzut, m-am ridicat și am învățat să-mi port luptele cu capul sus. Sportul mi-a dat disciplină. Viața mi-a dat caracter. Jungla va deveni casa mea. Fără confort. Fără mâncare. Fără siguranță. Doar strategie, instinct și rezistență.

Cel mai greu nu va fi foamea sau oboseala, va fi dorul de copilul meu. O las acasă pe fiica mea, care e motivația mea zilnică. Și pe sora mea geamănă, omul lângă care nu trebuie să explic nimic, omul care mă știe fără să vorbesc. O să-mi lipsească enorm. Survivor nu e doar un joc. E locul unde vulnerabilitatea întâlnește curajul. Jungla va fi casa mea. Foamea, profesorul meu. Tăcerea, aliatul meu. Sunt Niky. Și pot orice îmi propun. Am trecut prin foc, am învățat să mă reconstruiesc și n-am renunțat niciodată”, a scris Niky Salman pe Instagram înainte să plece în Republica Dominicană.

