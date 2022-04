La Prima TV va începe în curând un nou sezon din emisiunea de parenting „Supernanny”, însă dădaca a fost schimbată. Oana Cueșdeanu este noua Supernanny, după ce acest post i-ar fi fost propus și Ancăi Serea, după ce a decis să renunțe la postul de prezentatoare de știri.

Nativ înzestrată cu abilitatea de a relaţiona cu fiecare om potrivit personalităţii lui, Oana Cueşdeanu, noua Supernanny de la Prima TV, şi-a educat răbdarea de a înţelege „de ce” înainte de a emite judecăţi şi a rămas pasionată în a aşeza cuvintele cu sens pentru a sparge limite mentale şi a aduce schimbare.

Noua Supernanny a debutat ca psiholog în urmă cu 16 ani, apoi a devenit psihoterapeut, format în psihoterapie pozitivă şi transculturală, şi aşa a ajuns să facă parte dintr-o frumoasă comunitate internaţională.

„În paralel cu anii de formare profesională, m-am bucurat de timpul şi educaţia oferită fiicelor mele, două curajoase care mă inspiră mereu şi mă răsfaţă cu cele mai jucăuşe emoţii. Sigur că am trăit momente de renunţări, oboseală, nopţi albe, pe alocuri conflicte blânde şi m-am lăsat prăfuită de semne de întrebare, dar nu reţin să mă fi copleşit neîncrederea că am scris greşit scenariul rolului de mamă. Ca părinţi, nu am încetat să ne întrebăm: «ce direcţie alegem?». Iar pentru a ne răspunde nevoilor ne-am ajustat normele moştenite, vulnerabilităţile şi limitele, procese deloc simple, dar utile în a ne concretiza mai bine un limbaj comun, pe care încă îl dezvoltam în ritmurile noastre proprii. Ca pasiuni ale familiei aş menţiona călătoriile şi experienţele culinare, timp în care reducem zgomotul zilelor încărcate, ne auzim mai bine şi ne creem un spaţiu confortabil pentru relaţionare”, spune Oana Cueşdeanu.

Oana Cueșdeanu, despre emisiunea „Supernanny” de la Prima TV

Atunci când a primit propunerea pentru a face parte din acest proiect, Oana a fost foarte încântată și a acceptat imediat oferta.

„Invitația Prima TV de a fi parte din proiectul Supernanny a fost o surpriză unică pentru mine. O oportunitate la care am aderat pentru a implementa un stil de educație bazat pe principiul autoajutorării, la care părintele este parte activă în procesul de schimbare.

Din această perspectivă, părintele va înțelege ce metodă poate utiliza „aici și acum”. Dar și ce schimbări poate implementa pe termen mai lung. Supernanny este cea invitată în casele dumneavoastră și nu invers, asa cum sunt obișnuită să vă primesc (în cabinetul de psihoterapie) iar aceasta, recunosc, este o reală provocare pe care o îmbrățișez cu optimism și curiozitate.

Superputerile pe care le deține Supernanny sunt conectate de valorile ardelenești, răbdarea și calmul pe care le vom folosi ca ingrediente speciale. Și, ca să dam culoare întregului proces de transformare, vom descoperi împreună resurse, metode, tehnici și concepte simple, de purtat mereu în buzunare”, spune Oana Cueșdeanu.

