Owen Cooper, cel mai tânăr laureat din istoria Premiilor Emmy

Tânărul actor a avut parte de o surpriză de proporții pe scena Premiilor Emmy. Owen Cooper a primit „Premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar”, pentru prestația din serialul „Adolescence”.

Înainte să urce pe scenă și să își ia marele premiu, adolescentul și-a îmbrățișat familia și le-a mulțumit pentru susținere.

„Este primul meu rol – va fi cel mai bun rol din viața mea”, a spus Owen, pe scena din Los Angeles. Tânărul actor a mărturisit că vara în care a filmat pentru „Adolescence” a fost cea mai frumoasă din viața lui.

Serialul fenomen de pe Netflix a dominat gala din Los Angeles, acolo unde a câștigat premiul pentru cea mai bună miniserie, iar actorul Stephen Graham a obținut premiul Emmy pentru „Cel mai bun actor într-o miniserie”, pentru prestația din producția Adolescence.

Cine este Owen Cooper, actorul din „Adolescence”

Owen Cooper este un actor englez născut pe 5 decembrie 2009 în Warrington, Anglia. A devenit cunoscut în 2025 pentru rolul său de Jamie Miller în miniseria Netflix „Adolescence”, unde joacă un băiat de 13 ani acuzat de crimă.

Acesta este primul său rol într-un serial. I-a impresionat pe critici, dar și publicul, iar astfel a obținut Premiul Emmy pentru Cel Mai Bun Actor în Rol Secundar într-o miniserie la doar 15 ani, devenind cel mai tânăr bărbat care a câștigat acest premiu.

Înainte de a alege cariera în actorie, Owen visa să devină fotbalist și a jucat în echipa locală Warrington Rylands U15. Înainte de succesul serialului de pe Netflix, Owen era un puști obișnuit și își trăia viața de adolescent în Anglia.

Pasiunea pentru actorie a început la 13 ani

Dincolo de pasiunea pentru fotbal, a fost pasiunea pentru actorie. Totul s-a întâmplat pe când Owen avea doar 13 ani și a văzut filmul The Impossible cu Tom Holland. A decis atunci să își urmeze visul, așa că a început lecțiile de actorie la școala The Drama Mob din Manchester, cofondată de o actriță din serialul „Coronation Street”.

„Am crescut visând să devin fotbalist. Nu știu exact ce m-a determinat să fac această schimbare, dar pur și simplu am simțit că vreau să încerc și actoria”, spunea el într-un interviu acordat revistei Variety.

Școala, în paralel cu actoria

În paralel cu actoria, Owen merge și la școală. După ce filmările pentru serialul „Adolescence” i-au afectat rutina școlară, a făcut o perioadă cursuri online și a beneficiat de profesori care l-au ajutat să recupereze materia.

La vârsta de 15 ani, școala rămâne totuși o prioritate pentru el, iar familia pune mare preț pe o educație solidă, indiferent de succesul în cariera artistică. Într-un interviu, Owen a spus că își dorește să aibă o educație solidă, indiferent unde îl va duce cariera în actorie, fiind conștient că succesul poate fi imprevizibil și că fundația dată de educație este vitală.

Cum a obținut Owen Cooper rolul din serialul „Adolescence”

Cooper a fost ales pentru rolul din „Adolescence” dintre peste 500 de candidați, după ce echipa de producție a recunoscut în el un talent aparte, deși nu avea experiență anterioară în actorie.

Pe lângă rolul din „Adolescence”, Owen Cooper va juca în filmul „Wuthering Heights” (2026) în rolul tânărului Heathcliff și va apărea în serialul „Film Club” produs de BBC. Este considerat un actor în ascensiune, tot mai apreciat pentru naturalețea și autenticitatea interpretărilor sale.

Printre aspirațiile sale se numără și dorința de a juca în universul Marvel, visând să interpreteze rolul lui Spider-Man într-un viitor apropiat.

Părinții lui Owen Cooper nu aveau legături cu lumea artistică

Părinții lui Owen Cooper sunt Noreen, mama sa, care lucrează ca îngrijitoare, și Andy, tatăl său, care activează în domeniul IT. Familia sa este modestă, iar Owen are doi frați mai mari, Ollie și Connor, ambii electricieni.

Deși familia nu are legături cu domeniul artistic, părinții l-au susținut să-și urmeze pasiunile, punând mare preț pe educație și echilibrul între școală și carieră. Adolescentul a mărturisit, în repetate rânduri, că familia i-a oferit sprijin în alegerea actoriei, fără a pune presiuni asupra sa.

Cum a influențat rolul din Adolescence cariera lui Owen Cooper

Rolul său din „Adolescence” a influențat profund cariera lui Owen Cooper, lansându-l în lumina reflectoarelor ca un tânăr actor de mare talent și potențial.

Performanța sa a fost lăudată pentru naturalețe și profunzime, impresionând criticii și publicul în egală măsură. Serialul a fost recunoscut pentru felul în care abordează teme sensibile legate de adolescență, violență și influențele toxice ale mediului online, iar Cooper a reușit să transmită complexitatea psihologică a personajului său, Jamie Miller, un adolescent aflat într-un proces legal complicat.

Această expunere și recunoașterea în urma premiului Emmy au deschis pentru Owen oportunități noi în lumea actoriei, inclusiv roluri viitoare, cum este cel din filmul „Wuthering Heights” și colaborarea în proiecte BBC.

Serialul Adolescence, un fenomen în 2025

Serialul „Adolescence” explorează un caz șocant de crimă într-o școală, punând sub lupă presiunile cu care se confruntă tinerii în era digitală. Drama urmărește povestea familiei Miller, a cărei viață este zguduită când fiul lor de 13 ani, Jamie, este acuzat de uciderea unei colege.

Stephen Graham, unul dintre creatorii serialului și interpretul tatălui lui Jamie, explică: „Ne-am dorit să arătăm presiunile la care sunt supuși tinerii în prezent, din partea colegilor, a internetului și a rețelelor sociale. Este o problemă universală”.

Pe măsură ce investigația avansează, părinții, poliția și psihologii încearcă să descopere adevărul. Este Jamie un criminal sau o victimă a circumstanțelor? Serialul nu se concentrează doar pe crimă, ci și pe impactul acesteia asupra unei familii obișnuite.

Regizorul Philip Barantini a adoptat o abordare unică pentru „Adolescence”. Fiecare episod este filmat într-un singur cadru continuu.

„Apăsăm «record» și nu oprim filmarea timp de o oră. Nu există tăieturi, nu există editări. Odată ce începem, trebuie să ducem totul până la capăt”, a spus regizorul Barantini.

Pentru a realiza acest efect, echipa a folosit o cameră DJI Ronin 4D, care permite tranziții fluide. În al doilea episod, o dronă a fost utilizată pentru a captura un moment crucial.

Lista câștigătorilor la Premiile Emmy 2025

Iată o listă cu principalii câștigători ai Premiilor Emmy 2025:

Cea mai bună serie dramatică: „The Pitt”

Cel mai bun actor într-o serie dramă: Noah Wyle („The Pitt”)

Cea mai bună actriță principală într-o serie dramă: Britt Lower („Severance”)

Cel mai bun actor secundar într-o miniserie sau film: Owen Cooper („Adolescence”)

Cea mai bună miniserie/serie limitată: „Adolescence”

Cel mai bun actor principal într-o comedie: Seth Rogen („The Studio”)

Cea mai bună actriță principală într-o comedie: Jean Smart („Hacks”)

Cea mai bună actriță secundară într-o serie dramă: Katherine LaNasa („The Pitt”)

Cel mai bun actor secundar într-o serie dramă: Tramell Tillman („Severance”)

Seria „Adolescence” a câștigat mai multe premii importante, inclusiv pentru actorie și scenariu. „The Studio” a dominat secțiunea de comedie, iar „The Pitt” a obținut titlul de cea mai bună dramă.

