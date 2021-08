Cine sunt cei trei băieți pe care Connect-R i-a „adoptat”. „Ei mă consideră un tată și eu, pe ei, copiii mei”

Întrebat dacă își mai dorește încă un copil pe lângă Maya, Connect-R a dezvăluit că se simte împlinit alături de fetița lui și a Mishei, dar și de băieții lui „adoptați”.

„Deocamdată am destui, o am pe Maya și îi am pe cei 3 băieți de la Ghetto Gang, care chiar sunt niște copii și pe care i-am adoptat, ca să spun așa, cu totul. Ei mă consideră un tată și eu, pe ei, copiii mei. În afară de faptul că i-am ales după niște criterii care țin de talent, sunt niște copii extraordinari.

Îmi lipsesc când plec în concerte și eu lor, am observat lucrul ăsta. Pregătesc cu ei primul single și video oficial, care se numește «Porsche Cayenne» și în paralel pregătesc un filmuleț de prezentare cu ei, pentru că au niște povești extraordinare. Vin din familii, dacă spun modeste, aș da-o în lux deja, mai mult decât modeste.”, a declarat el pentru sursa menționată mai sus.

Artistul a făcut dezvăluiri și despre Toto, unul dintre membrii „Ghetto Gang”. L-a cunoscut la „Next Star”. „Avea o poveste extraordinară, creștea fără mamă, care era la închisoare. Chiar s-a făcut și un film despre viața lui. M-a impresionat de atunci, pentru că era un bun dansator. Am observat că timpul a trecut și el s-a apropiat de muzică și e rapper în toată regula.

Am primit de-a lungul vremii multe demmo-uri și m-am oprit la Ghetto Gang, pentru că copiii trebuie să înțeleagă că nu e de ajuns să scrii bine sau să fii rapper, trebuie să ai ceva în plus. Și asta au ei. Când îi vezi pe celălalt trotuar, îți dai seama că nu sunt comuni, că e ceva cu ei.”, a mai povestit Connect-R pentru click.ro.

Acesta a ținut să sublinieze că i-a luat pe acești tineri alături de el doar pe criterii care țin de talent. „Am descoperit 3 personaje, sunt conceptuali, sunt diferiți, sunt altfel și de asta i-am ales.”, a mai spus el.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Toto a fost la „Next Star” și are propriul documentar despre el

„Eu sunt Toto – Horvad Ilie Gabriel Nicușor și am 21 de ani. Îmi place să cânt, să dansez și să joc teatru. Visul meu și pasiunea pentru muzică au pornit din ghetourile din Ferentari. De acolo am pornit și eu. În numai 2 ani am reușit să ajungem din ce în ce mai aproape de a ne îndeplini visul. Am făcut o piesă împreună și așa s-a născut Ghetto Gang.

În 2014 s-a lansat filmul «Toto și surorile lui» – un documentar despre viața mea și a familiei mele. Filmul a fost nominalizat la premiile Gopo la categoria «Cel mai bun film documentar» și în anul 2016 a câștigat premiul «France culture cinema» în cadrul festivalului de la Cannes. În prezent mă ocup cu muzică și-mi dedic tot timpul trupei Ghetto Gang”, a povestit acesta.

Imre a fost la „Românii au talent”

„Eu sunt Imre – Imre Alin Florentin și am 22 de ani. Obișnuiam să dansez. Pe la vârsta de 12 ani am început să abordez stilul lui Michael Jackson. Chiar participând la preselecțiile de la «Românii au talent», mi-am dat seama că asta vreau să fac tot restul vieții mele: să fiu pe scenă”, a spus acesta.

Belea a vrut să își depășească condiția și să le arate oamenilor că nu există „nu pot”

„Eu sunt Belea – Marin George Antonio, am 21 de ani. Când eram mic am fost un vagabond și făceam multe belele. În timp, mi-am dat seama că îmi plac teatrul, muzica și dansul. M-au ajutat să mă descopăr ca persoană și să progresez și mi-am dat seama că asta era ceea ce aveam nevoie în viața mea”, spune el.

Citeşte şi:

Premierul Cîțu a mințit în CV-ul oficial de la Guvern cu privire la anul absolvirii masterului în SUA!

Reacția Guvernului: „Premierul Florin Cîțu a fost de bună-credință când și-a redactat CV-ul”

Colegiul Șincai va fi expertizat din nou. Inginer: „Prima impresie este clasa I de risc seismic”. Adică bulină roșie

PARTENERI - GSP.RO Ana Maria Popescu elucidează misterul glumei cu Cristi Borcea, de pe aeroport: „Mi-am dat seama ulterior că lumea nu știe”

Playtech.ro BOMBĂ! Ce au descoperit medicii în sângele lui Ion Caramitru. Informații de ultimă oră

Observatornews.ro O mamă şi-a abuzat fizic şi sexual fiul de 11 ani, până n-a mai putut să vorbească şi l-a lăsat să moară, în SUA. Femeia a încercat să îl salveze cu supă

HOROSCOP Horoscop 19 august 2021. Berbecii au nevoie de o revenire la optimism și la încredere în sine și în lume

Știrileprotv.ro Sondaj: Americanii au decis care este președintele SUA care poartă cea mai mare vină pentru rezultatul războiului din Afganistan. Surpriză uriașă

Telekomsport Covid-19 l-a răpus. Celebrul prezentator, critic al vaccinului, a murit. Mesaj tulburător din spital: "Aş fi vrut să primesc vaccinul"

PUBLICITATE Ce să faci dacă te-ai trezit cu bani mulți deodată. 5 sfaturi ca să nu dai faliment