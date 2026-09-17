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Cine sunt cele 9 cupluri de la „Power Couple” România, sezonul 4. Unde se filmează show-ul de la Antena 1

Livia Lixandru
Livia Lixandru
Jurnalist
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Cupluri Power Couple 2027
Cupluri Power Couple 2027. FOTO/ Antena 1
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La bine și la greu – așa începe orice poveste de dragoste! Amintirile apar prin aventuri trăite în doi, iar cea mai puternică provocare vine atunci când ieși din zona de confort și când îți repeți că nu există nu se poate. Cu aceste gânduri pornesc la drum cuplurile care vor participa în cel de-al patrulea sezon Power Couple! Show-ul se apropie de startul filmărilor, în locația deja cunoscută, din Malta și va putea fi urmărit, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Cuprins:

Sebastian Coțofană și Bianca Hîrsana

Sebastian Coțofană, unul dintre cei mai cunoscuți radio hosts din țară și creator de conținut și iubita lui, Bianca Hîrsana, inginer medical, sunt într-o relație de șapte ani și participă pentru prima dată împreună într-un format de televiziune!

Sebastian Coțofană și Bianca la Power Couple, sezonul 4
Sebastian Coțofană și Bianca la Power Couple, sezonul 4

”Sunt nerăbdător pentru participarea la Power Couple pentru că îmi oferă ocazia de a fi alături de Bianca într-un context competițional, postură în care nu ne-am mai aflat până acum. Am mai jucat volei, board games sau squash împreună, dar niciodată nu am făcut echipă într-un ´meci oficial´. Și sunt convins că ne vom înțelege din priviri, așa cum se întâmplă și în viața de zi cu zi. Eu știu ce pot, îmi cunosc și limitele, dar abia aștept să o descopăr pe Bianca aici, pentru că mereu mă surprinde cu abilități nebănuite, în funcție de context. De asemenea, îi sunt recunoscător că a acceptat să venim, pentru că ea, spre deosebire de mine, este discretă în ceea ce privește viața ei personală și, numai faptul că este aici, pentru mine este o dovadă de susținere și loialitate. Dați-vă la o parte că vine echipa SeBianca!”, spune Coțofană!

De cealaltă parte, Bianca a adăugat: ”Am intrat în Power Couple din dorința de a trăi o aventură complet diferită și de a ne testa ca echipă într-un mediu pe care nu-l poți replica în viața de zi cu zi. Pentru mine este și o oportunitate uriașă de a mă cunoaște pe mine mai bine, să văd cum reacționez în situații limită și ce resurse pot descoperi când sunt scoasă din zona de confort. Să particip alături de partenerul meu va fi o experiență extrem de intensă pentru ca el este omul în care am cea mai mare încredere, dar și cel cu care ies cele mai mari scântei din încăpățânare sau când suntem sub presiune. Cel mai mult mă sperie emoțiile uriașe de dinaintea fiecărei probe, probele la înălțime și toate felurile de insecte, însă abia aștept să vedem cum gestionăm totul în doi și să ne bucurăm din plin de această aventură”.

Alina și Ciprian Dumitru

Alina și Ciprian la Power Couple, sezonul 4
Alina și Ciprian la Power Couple, sezonul 4

Una dintre cele mai cunoscute și apreciate sportive ale României, Alina Dumitru, campioană olimpică la judo, vine în competiție, alături de soțul ei, Ciprian Dumitru, kinetoterapeut. Cu o relație de 15 ani, în care au trecut împreună prin toate, au decis că e clipa să intre în acest format: ”Pentru noi, Power Couple este o provocare.

Participăm la această emisiune să ne demonstrăm nouă că suntem o echipă puternică și să descoperim partenerul în ipostaze complet noi, să ne depășim limitele și să plecăm de aici mai uniți ca niciodată. În plus, avem spirit competitiv și vrem să arătăm tuturor că umorul, susținerea reciprocă și iubirea pot învinge orice probă, oricât de nebunească ar părea. Suntem convinși că va fi o experiență de neuitat, pe care o trăim o singură dată, cu emoții, stres și amintiri pe care le vom împărtăși copiilor noștri. Pe de altă parte, știm că presiunea își va spune cuvântul. Va fi fascinant să vedem cum ne gestionăm stresul împreună și cum reușim să ne bazăm unul pe celălalt când totul în jur devine haotic. Credem că această experiență ne va scoate la suprafață atât cele mai mari calități, cât și micile încăpățânări, dar tocmai asta ne face autentici. Suntem gata să ne privim fricile în ochi și să trecem peste ele împreună”.

Bvcovia și Alexandra Elena

Bvcovia si Alexandra Elena la Power Couple, sezonul 4
Bvcovia si Alexandra Elena la Power Couple, sezonul 4

Un artist apreciat pentru muzica lui și o creatoare de conținut cu o comunitate frumoasă, care îi dă energie: Bvcovia și Alexandra Elena! Cei doi sunt împreună de șase ani și simt că a venit momentul să trăiască o nouă aventură! ”Întotdeauna mi-a plăcut să trăiesc experiențe noi. Sunt o persoană destul de normală, când vine vorba de viața de zi cu zi, iar când am ocazia să fac ceva deosebit, nu ezit niciodată. Pentru noi, ca și cuplu, e un test nou, care cu siguranță, indiferent de rezultat ne va ajuta în relație. Îmi place să încerc noutăți, dar și să îmi testez propria persoană în competiții. Participarea mea, alături de Alexandra, cred că va fi interesantă, având în vedere că e ceva nou pentru amândoi, ce ne scoate din zona de confort și din viața de zi cu zi. Nu mă sperie nimic, dau înainte”, precizează Bvcovia.

Și Alexandra este la fel de încântată de ceea ce va urma: ”Am acceptat provocarea pentru că ne dorim să ieșim din zona de confort și să trăim ceva ce nu am mai făcut până acum, iar faptul că participăm împreună, credem că ne va ajuta… sau, dimpotrivă, o să ne testeze relația mai mult decât am fi putut noi să ne-o testăm în 6 ani. Ne sperie puțin necunoscutul și faptul că nu știm la ce să ne așteptăm, dar suntem foarte curioși să vedem cum ne vom descurca și ce va scoate experiența asta din noi”.

Gami și Erika Aylin

Gami și Erika la Power Couple, sezonul 4
Gami și Erika la Power Couple, sezonul 4

Cu peste 2 milioane și jumătate de urmăritori în mediul online, Gami a fost și rămâne una dintre cele mai cunoscute voci ale tinerilor. În afară de cei apropiați, nimeni nu știa că de doi ani se află într-o relație cu Erika Aylin, o tânără studentă, de 22 de ani. Acum, cei doi vin la Power Couple pentru a vorbi despre tot ce au clădit frumos împreună și pentru a trăi o aventură de neuitat.

”Mi s-a părut o oportunitate unică să îmi testez limitele, pentru că îmi place să ies din zona de confort și să încerc cât mai multe provocări noi. Iar faptul că trec prin toate astea alături de Andrei face experiența și mai specială pentru mine. Semănăm destul de mult în felul în care gândim și reacționăm, ceea ce consider că poate fi un avantaj pentru noi, dar avem și momente în care suntem complet diferiți. Cred că fix combinația asta o să facă experiența mai interesantă și o să ne pună în situații în care va trebui să ne completăm unul pe celălalt, dar am foarte multă încredere că o să reușim”, spune Erika.

În timp ce Andrei precizează: ”Pentru mine, participarea la Power Couple este o oportunitate să mă provoc să nu mai fiu atât de comod și să ies din rutina cu care m-am obișnuit în ultimii ani. În același timp, este un context complet diferit față de cel în care oamenii sunt obișnuiți să mă vadă și o ocazie să mă cunoască și dintr o altă perspectivă. Faptul că particip împreună cu Erika face experiența cu atât mai diferită pentru mine, mai ales pentru că este prima dată când ne facem relația publică și oamenii vor avea ocazia să vadă cum suntem noi, de fapt, împreună, într-un context în care nu putem controla tot ce se întâmplă în jurul nostru. Garantez că vor exista momente care ne vor pune nervii la încercare, dar eu spun că o să fie bine. Dacă exista ceva care mă sperie cu adevărat, este faptul că las acasă foarte multe lucruri de care, în mod normal, mă ocup personal”.

Oana și Ionuț Pitbull Atodiresei

Cupluri Power Couple sezonul 4
Cupluri Power Couple sezonul 4

Un luptător cu performanțe notabile, cunoscut de întrega țară, Ionuț Pitbull Atodiresei, vine în show, alături de soția lui, Oana Atodiresei, după 16 ani de relație, din care de peste 14 sunt căsătoriți. O carieră impresionantă se continuă acum ca antrenor, iar la Power Couple vine pentru a se provoca, încă o dată. ”Sunt foarte motivat să particip la această emisiune. Am puține emoții, ținând cont că particip alături de soția mea, Oana.

Sper să nu fie pusă în situații dificile! Totuși, sunt sigur că este mult mai puternică decât cred. Abia aștept să o văd la probe! Este mai curajoasă ca mine în anumite situații. Sunt motivat să merg până la final. Vedem acolo – cine e cel mai bun, să câștige! În final, nu mă sperie nimic, nicio probă”. Soția lui ține să adauge: ”Participarea la această emisiune frumoasă mi se pare o aventură, iar mie îmi place adrenalina. Aceasta este motivația principală pentru care am acceptat să particip, alături de soțul meu, la Power Couple! Sunt sigură că va fi o experiență inedită și de neuitat. Aștept cu entuziasm și curiozitate să înceapă probele și să fim puși în ipostaze pe care nu le-am mai trăit”.

Eric de Oliveira Pereira și Cosmina

Eric și Cosmina la Power Couple, sezonul 4
Eric și Cosmina la Power Couple, sezonul 4

După o carieră impresionantă în fotbal, continuată în rolul de antrenor, Eric de Oliveira Pereira și-a propus să meargă până la capăt, cu soția lui, Cosmina, alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste de 19 ani. ”Această emisiune, pentru mine, va fi o provocare imensă și o ocazie de a-mi testa limitele. Sunt o persoană activă, iubesc sportul și competiția, iar faptul că voi trăi această experiență alături de soțul meu o face și mai specială și îmi dă curaj. Recunosc, mă sperie probele de înălțime și tot ceea ce presupune să îți învingi frica și să fac lucruri pe care, în mod normal, nu aveam curajul să le fac. O să ne susținem reciproc și o să ne bucurăm de fiecare probă, chiar și atunci când lucrurile nu vor fi ușoare”, spune Cosmina, completată de soțul ei: ”Așteptăm experiența de neuitat! Eu și soția mea suntem pregătiți. Sperăm să ne bucurăm de Power Couple! Abia așteptăm să stăm singuri pentru că avem nevoie și de altfel de momente. Sper ca prezența noastră să fie pe placul tuturor, dar și să cunoașteți câte puțin din relația noastră. Ne bucurăm, suntem focusați și sperăm să ajungem cât mai departe!”.

Bogdan Medvedi și Oana Zara

Oana Zara și Bogdan la Power Couple, sezonul 4
Oana Zara și Bogdan la Power Couple, sezonul 4

Sunt împreună de 11 ani, au comunități mari în mediul online și sunt apreciați pentru tot ceea ce fac! Bogdan Medvedi, artist și Oana Zara, actriță sunt deciși să câștige competiția și simt că în doi sunt mereu mai puternici. ”Power Couple era efectiv pe vision board-ul nostru anul ăsta și look at us now! Mie îmi plac la nebunie provocările, iar probele de aici o să ne scoată din zona de confort și abia aștept să văd cum facem echipă când e presiunea la maxim! Cel mai important e că suntem împreună în toată nebunia asta, vrem să ne distrăm de toți banii și să strângem amintiri pe care să le arătăm copiilor noștri. Let's go!”, spune Bogdan.

Cine sunt cele 9 cupluri de la „Power Couple” România, sezonul 4VEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 10

De cealaltă parte, Oana menționează: ”Eu am scris o scurtă poezie pentru Power Couple, sunt super entuziasmată că facem asta împreună, nu sunt probe ușoare, am emoții, dar viața e făcută să-ți depășești limitele! Power Couple suntem noi - eu și Medvedi am pus curajul pe lista de anul ăsta, nu ca să dovedim ceva cuiva, / ci ca să adunăm povești de spus mai departe. / pentru că viața asta e doar una / și e făcută din amintirile pe care îndrăznești să le creezi/ iar noi vrem să le trăim pe toate, / de la un capăt la altul, împreună”.

Radu Valahu și Roxana Valahița

Radu Valahu și Roxana la Power Couple, sezonul 4
Radu Valahu și Roxana la Power Couple, sezonul 4

Radu Valahu și soția lui, Roxana Valahița sunt doi sportivi de performanță care au scris istorie! El este omul record și antrenor, ea, sportiv profesionist, dublă campioană mondială la skandenberg și sunt împreună de 13 ani, din care de 12 sunt căsătoriți. ”Poate că mi-aș fi dorit să spun și să aduc în cauză cuvintele mamei mele, pe care le-a spus în urmă cu trei ani, în timp ce privea Power Couple. Îmi zicea: “Acolo vreau să vă văd! Voi puteți. Sunteți unul și același, 2 în 1!”. Aș fi vrut să zic că aceasta ar fi fost motivația, atât a noastră, cât și dorința mamei mele, dar, din nefericire, am pierdut-o de puțin timp, brusc, fără să fie bolnavă. Acolo unde este Radu, adică la Power Couple, sunt și eu. Casa mea este acolo unde este Radu. Singurul lucru care mă sperie este faptul că nu vreau ca Radu să fie, vreodată în această viață, în pericol. Cu asta am spus totul! Putem spune că avem puterea cuplului încă de când ne-am cunoscut. Suntem unul și același! Da, dacă suntem împreună la Power Couple, suntem ca și acasă!”, ține să puncteze Roxana. ”Nu am ultimul cuvânt, dar continui ce a zis Roxana. Suntem în asentiment. Noi suntem o echipă! Această emisiune se așează ca o mânușă pentru familia noastră. Noi suntem așa de când ne-am cunoscut. În Univers se spune că există o lege a atracției, iar lucrurile care se aseamănă, se întâlnesc. De asta suntem la Power Couple!”, completează Radu.

Adrian Elicopter și Iorga

Lista participanților din sezonul 4 se încheie cu un cuplu de creatori de conținut, care sunt împreună de peste doi ani și jumătate! Adrian Elicopter și Iorga sunt doi dintre cei care au reușit să-și câștige aprecierea în mediul online rapid și care au demonstrat că prin muncă pot face lucruri de neuitat pentru cei care-i apreciează. ”Ne place foarte mult competiția și ne-au plăcut probele pe care le-am văzut în mediul online. Nu ne temem de lucrurile dificile, dimpotrivă, de multe ori, ne-am dus chiar noi către ele și ne-am dorit să le testăm. Abia așteptăm să vedem ce ni s-a pregătit”, spun cei doi, înainte de plecarea spre competiție.

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Tags: Power Couple România Ionuț Atodiresei Dani Oțil Oana Zara
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De ce nu ar trebui să speli niciodată puiul înainte de a-l găti
Fructe exotice și tropicale care îți dau energie: beneficii pentru sănătate și rețete - Salată de fructe cu banane, ananas și zmeură în pahare de sticlă pe un tocător de lemn
Lifestyle
14:51
Exotic în farfurie: cum să integrezi fructele exotice în dieta ta zilnică pentru un plus de energie
Cât hrean se pune la murături și de ce nu trebuie să lipsească din borcan. Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
4 sept.
Cât hrean se pune la murături și de ce nu trebuie să lipsească din borcan
Vedere aeriană asupra ochiului unei furtuni tropicale, uragan
Lifestyle
12:06
Care este diferența dintre un uragan, un taifun și un ciclon
Cum pastrezi merele peste iarnă
Lifestyle
12:49
Cum păstrezi corect merele peste iarnă, ca să reziste până în primăvară
Cum îți dai seama când zacusca este fiartă suficient. Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
3 sept.
Cum îți dai seama că zacusca este suficient de fiartă. Semnul pe care îl știau bunicile
Raluca Dumitra
Știri România
14:36
5 știri eJobs: Peste 9 milioane de aplicări pe eJobs în primele 8 luni ale anului, dar tinerii până în 24 ani spun că le e mai greu să-și găsească job
Dusterul Jandarmeriei, imposibil de răsturnat de 10 huligani de la mitingul oierilor. Foto: Instagram/ dragos.cosmin.bota
Știri România
14:06
De ce n-au putut 10 huligani să răstoarne un Duster la mitingul oierilor. Explicații „tehnice” postate cu ironie pe Facebook
pacient stand pe pat intr-un salon de spital cu o perfuzie la capul patului. Langa el sta o femeie care-i pune masca de oxigen pe gura
Știri România
13:33
„De la 1 noiembrie, o mare parte din pacienții cu HIV din România vor rămâne fără tratament!” Decizia Ministerului Sănătății care sacrifică bolnavii cronici
Imagine cu sigla Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ)
Știri România
13:22
Proces de un miliard de euro între magistrați și Guvern pentru salarii: Înalta Curte ar putea decide azi cine are dreptate
Violențele de la protestul fermierilor din Piața Victoriei au crescut în intensitate
Opinii
16 sept.
Criza din agricultură nu a început pe 15 septembrie - și nu se termină cu ea
Violențele de la protestul fermierilor din Piața Victoriei au crescut în intensitate
Opinii
15 sept.
De ce nu poate rezolva Guvernul problemele oierilor
Nicuşor Dan a semnat decretul pentru acreditarea Theodorei-Magdalena Mircea ca ambasador al României în Cuba și alte state din Caraibe. Foto: Profimedia
Opinii
15 sept.
Nu doar corupția ucide! Nepăsarea de oameni și nepriceperea la guvernare ucid și ele!
Imaginea îl prezintă pe Nicușor Dan vorbind de la o tribună oficială, având în fundal steagurile României și Uniunii Europene.
Opinii
15 sept.
Moș Crăciun pe genunchii lui Nicușor
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