Ioana Ginghină și Cristi Pitulice împlinesc în a doua parte a lunii septembrie primul an de căsnicie, marcând astfel un moment special în viața lor de cuplu. Fericitul eveniment a avut loc imediat după ziua de naștere a actriței, iar de atunci, cei doi au construit împreună amintiri prețioase.

Actrița a povestit despre cum a fost acest prim an de mariaj, menționând că a fost plin de bucurii, dar și de provocări. Ioana Ginghină a vorbit deschis despre proiectele profesionale în care este implicată, dar și despre viața personală.

„Avantajul unei relații de dragoste pe care ai avut șansa să o cunoști după 40 de ani, este ca ți-ai găsit un om cu care alegi să stai doar pentru că îți place, nu te mai leagă nimic altceva decât dragostea și dragul de a fi cu acea persoană. Și atunci nu există nici certuri nici lăsat de la unul sau de la altul.

Există o comunicare ca într-un dans, dacă vrei, în care ambii parteneri sunt acolo că vor să danseze. Este minunat și mă bucur ca am avut această șansă”, a spus Ioana Ginghină.

„Acum jumătate de an am reluat ședințele pentru mine și dezvoltarea mea personală”

De asemenea, ea a dezvăluit că, de jumătate de an, a reluat ședințele de terapie, considerând că este important să își mențină echilibrul emoțional în această perioadă. Ioana Ginghină începuse să meargă la terapie după ce a divorțat de Alexandru Papadopol.

„Atunci am mers pentru a trece mai ușor și mai înțelept prin acea perioadă, care nu a fost deloc ușoară. Am făcut pauză câțiva ani și acum jumătate de an am reluat ședințele pentru mine și dezvoltarea mea personală. Există frustrare față de anumite lucruri și persoane pe care poate nu o înțelegi și nu înțelegi de ce simți ceea ce simți și atunci e bine să ai o părere obiectivă avizată. Mă ajută mult în relațiile mele interumane să înțeleg asta”, a spus actrița pentru ciao.ro.

Întrebată unde va celebra primul an de căsnicie cu Cristi Pitulice, Ioana Ginghină a răspuns că au în plan să meargă într-o scurtă vacanță în Europa.

„Tot povestim despre o escapadă de ziua mea și un an de la nuntă, dar încă e la nivel de discutie. După 10 zile de plajă în Grecia și canicula din vara asta, nu vreau să mai văd mare și soare ci m-aș îndrepta către orașe mai răcoroase și destinații noi aici, în Europa. Apoi noi cei care lucrăm cu carte de muncă, la angajator nu prea putem să ne luăm vacanță așa când vrem, mai ales după ce abia s-a terminat concediul. Deci depinde foarte mult de programul de la Teatrul Ion Creangă”, a mai declarat actrița.

