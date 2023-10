De câteva săptămâni Claudia Pătrășcanu plănuia o vacanță la Istanbul în Turcia, unde își dorea să fie însoțită și de copiii ei și ai lui Gabi Bădălău. Ea nu a primit însă acceptul să îi scoată în țară, tatăl lor nu ar fi fost de acord.

În aceste condiții, Claudia Pătrășcanu a plecat fără copii în Istanbul, unde a ajuns ieri. S-a cazat la un hotel de lux din Turcia, unde are priveliște din dormitor chiar spre strâmtoarea Bosfor. În fotografiile și clipurile video pe care le-a postat pe Instagram apare doar ea, semn că într-adevăr copiii nu sunt cu ea. Nici măcar noul ei iubit nu e surprins în poze.

Claudia Pătrășcanu: „Am avut o zi fabuloasă, frumoasă, aici, la Istanbul”

„Bună dimineața de aici, din Istanbul. Am intrat să vă mulțumesc pentru sutele de mesaje pe care mi le-ați transmis. Urările voastre au ajuns la mine, să știți, nu am reușit să deschid fiecare mesaj în parte, dar le-am văzut, sunt foarte multe. Și am vrut să profit de ziua mea. Am avut o zi fabuloasă, frumoasă, aici, la Istanbul este vremea superbă, cald, soare, am mâncat bine, m-am plimbat, am văzut locuri faine.

Și cred că sunt a 15-a oară în Istanbul, și aș veni de sute de ori. Am un view super, vi-l arăt șivouă și mă scuzați, sunt fără make-up, dar așa este dimineața”, transmis artista, care s-a filmat în pijamale, în camera de hotel.

Claudia Pătrășcanu are iubit, după despărțirea de Gabi Bădălău

Claudia Pătrășcanu a recunoscut că este într-o relație de ceva timp, însă preferă să-l țină departe de lumina reflectoarelor. Partenerul cântăreței nu este persoană publică și nici nu își dorește să devină celebru.

După divorțul cu scandal de Gabi Bădălău, Claudia Pătrășcanu a suferit enorm și cu greu a mai crezut în dragoste adevărată. De ceva timp, în viața artistei a apărut un bărbat care i-a adus din nou liniștea și fericirea. „Credeți în iubire, pentru că există. Acum pot să spun cu zâmbetul larg și cu voce tare că mai cred în iubire. Dacă acum câțiva ani spuneam că nu mai vreau să aud de căsătorie, eram dezamăgită, asta se întâmplă.

Și când mi se spunea: «Greșești, dar te lăsăm în pace, că este supărată, ești dezamăgită, dar o să crezi și în iubire, o să crezi și în căsătorie, o să vrei să mai faci și copii». Adevărul chiar așa a fost. Da, mai cred în iubire, mai cred în oameni, în cuvinte, în ochii lor, mai cred în «Te iubesc» (…) Nu m-am grăbit”, spunea Claudia Pătrășcanu, la Antena Stars.

Totuși, fosta soție a lui Gabi Bădălău nu și-a refăcut viața până nu a avut o discuție cu cei doi copii ai săi. Claudia Pătrășcanu a dorit să aibă acordul băieților săi pentru a își reface viața. De asemenea, artista mărturisește că a fost foarte important ca Nicolas și Gabriel să se înțeleagă cu iubitul ei.

„Există un respect reciproc din ambele părți și plăcerea de a petrece timp împreună… toți patru. Copiii mei au avut un cuvânt de spus în alegerea mea și le mulțumesc. Le mulțumesc pentru inteligența cu care văd lucrurile și iubirea lor pentru mine. Ei au simțit cu adevărat bunătatea din sufletul partenerului meu. Am un respect deosebit pentru copiii mei și nu îi voi dezamăgi niciodată”, a spus Claudia Pătrășcanu pentru Spynews.ro.