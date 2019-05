Claudia Pavel a fost invitată la nunta lui Brigitte Sfăt cu Florin Pastramă. „Nu-mi cer scuze pentru ce i-am spus”

Cântăreața Claudia Pavel și Brigitte Sfăt s-au certat la cuțite și și-au adus acuzații grave la show-ul Ferma, din care au făcut parte. Cu toate acestea, Claudia Pavel a mărturisit, la emisiunea pe care Cătălin Măruță o moderează la postul de televiziune Pro TV, că a fost invitată la nunta pe care Brigitte Sfăt o va face cu Florin Pastramă.

„Am fost invitată la nuntă. Nu știu dacă voi fi disponibilă, dar am fost invitată. Nici data nu se știe. Am auzit că si-a cerut scuze la alte emisiuni și îi accecpt scuzele. Îmi pare rău că am folosit limbajul acela dur în față ei”, a declarat Claudia Pavel.

„Până la urmă e un reality show și toată lumea se ceartă. Un lucru vreau să spun – este că nu-mi cer scuze pentru ce i-am spus lui Brigitte, am fost ca o oală sub presiune care stă să explodeze” , a mai spus ea.

