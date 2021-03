Cleopatra Stratan și Edward Sanda se căsătoresc anul acesta: „Dăm cu subsemnatul”

Sunt tineri și foarte îndrăgostiți! Cleopatra Stratan și Edward Sanda sunt împreună de aproximativ un an, iar dragostea lor devine din ce în ce mai mare pe zi ce trece. Au decis, așadar, să treacă la următoarea etapă a relației lor, să o oficializeze.

Edward Sanda a declarat că nu mai are de gând să aștepte prea mult, anul acesta el și iubita se căsătoresc: „Cert este că ne vom oficializa în adevăratul sens al cuvântului anul ăsta. Ne oficializăm cu tot ce trebuie, dăm cu subsemnatul. Ne căsătorim adică”.

În octombrie 2020, cei doi s-au logodit, Cleopatra Stratan a primit inelul. Îndrăgostiții nu locuiesc încă împreună, ea e la Chișinău, iar el la București.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Cleopatra Stratan, cerută în căsătorie în ziua în care a împlinit 18 ani

În primul minut în care a devenit oficial majoră, Cleopatra Stratan a primit poate cel mai frumos cadou pe care îl aștepta. Iubitul ei i-a pus pe deget inelul de logodnă și i-a jurat să-i fie alături toată viața. Deși ambii sunt extrem de tineri, 18 și respectiv 23 de ani, știu foarte bine că destinul lor este împreună și nu vor să aștepte foarte mult până să întemeieze o familie.

„Inelul este unul dintre cadourile pe care i le-am oferit. Sincer, nu a fost ușor să-l găsesc pe cel ideal. Și eu sunt surprins de mine. Recunosc, mama mea a fost complice, ea m-a ajutat. A fost foarte greu. Am stat o zi întreagă să caut inelul, ba mai mult, se întâmpla să intru de cinci-șase ori în același magazin că tot aveam idei, mă răzgândeam.

Când l-am văzut pe cel pe care îl are acum pe deget, am zis că acesta este. Nu am știut nicio măsură și sincer am avut emoții pentru că nu știam dacă o să-i vină sau nu. Aseară am avut și eu o surpriză, că i se potrivește”, a povestit Edward pentru Libertatea.

Citeşte şi:

În pragul unui război al vaccinurilor cu Marea Britanie, Uniunea Europeană dă vina pe AstraZeneca

Trei lucruri concrete pe care un primar le poate face pentru școală, indiferent de culoarea politică

Prefectul Alin Stoica, despre posibila carantinare a Bucureștiului: „Nu trebuie să o privim ca pe o pedeapsă”

PARTENERI - GSP.RO Fostul șofer al asistentei lui Ion Țiriac rupe tăcerea. Gestul făcut de miliardar într-o zi, la o masă

Playtech.ro Adelina Pestrițu și-a înjurat un fan? Scandal monstru pe internet

Observatornews.ro Trei youtuberi au drogat-o pe iubita unuia dintre ei, i-au distrus casa şi au batjocorit-o live pe internet, în Rusia

HOROSCOP Horoscop 29 martie 2021. Balanțele pot fi factorul principal de armonie sau declanșatorul unor conflicte

Știrileprotv.ro Semnal de alarmă tras de medici, în urma decesului Corneliei Catanga

Telekomsport Aventura la un sport extrem a dus la decesul patronului PRO TV! A plătit 15.000 de dolari, dar şi-a găsit sfârşitul pe un gheţar

PUBLICITATE Iată o rețetă care te poate ajuta să economisești bani! (Publicitate)