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Cine este Pantaleo Tritto, de la „Vocea României” 2026, pentru care Irina Rimes și-a dat cardul și Smiley și-a pus la bătaie pălăria

Livia Lixandru
Livia Lixandru
Jurnalist
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Smiley si Leo la Vocea Romaniei
Smiley si Leo la Vocea Romaniei. FOTO/ Pro TV
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Pantaleo Tritto, tânărul de doar 19 ani, a reușit să facă spectacol pe scena de la Vocea României în ediția de vineri seara, 25 septembrie. Cu interpretarea piesei „I Put a Spell on You”, Leo a întors toate scaunele, iar antrenorii s-au întrecut în a-l convinge să vină în echipa lor.

Smiley l-a recunoscut pe Leo, pentru că anul trecut acesta a concurat alături de prietenul lui, cu care cântă pe stradă, la emisiunea ”Românii au talent”.

Pantaleo a repetat refrenul la rugămintea lui Tudor Chirilă, iar Smiley a fost dispus să-i dea pălăria de pe cap pentru a-l atrage în echipa lui. Irina Rimes a plusat cu un card.

Leo este din Iași și are 19 ani. Este foarte atașat de mama și bunica lui, care l-au crescut. La 13 ani, a mers la Londra, unde a descoperit muzica. Unchiul lui asculta Sam Smith, a început să-i placă și lui. A început să învețe limba engleză din muzică.

La 17 ani, a venit în România, l-a cunoscut pe Teo și împreună cu acesta a ajuns până în semifinală, la Românii au talent - sezonul 16. Nu are studii muzicale, dar i-ar plăcea să urmeze școala de muzică. La ora actuală, cântă pe TiKTok, pe live-uri, și la evenimente private.

Cine este Pantaleo Tritto, concurentul de la „Vocea României” 2026VEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 5

Drumul lui Leo în televiziune nu începe la Vocea României. În 2025, a participat la X Factor România, unde a interpretat aceeași piesă aleasă ulterior pentru audiția pe nevăzute de la Vocea României, "I Put A Spell On You". Tot în 2025, Leo a ajuns la Românii au talent, unde a participat în formulă de duo, alături de prietenul său, Teo.

Pantaleo Tritto – „I Put a Spell on You” | Audiții pe Nevăzute | Vocea României | Sez. 14

"Eu recunosc, Leo, până când m-am întors, am crezut că este o femeie. Băi, cum ai cântat... Nu se poate așa ceva! Fantastic!", i-a spus Smiley.

"O să fie o bătaie cruntă pentru tine în platoul ăsta! Bucuria ta de a cânta este ceva ce ne face praf pe toți", a spus Tudor.

"Mie, felul cum ai cântat mi-a spus că n-ai nimic de pierdut. Tu trebuie neapărat să păstrezi asta; cheful ăsta, bucuria asta, indiferent. Energia asta, dacă o ții tot așa în concurs, poți să bați și voci mai bune decât a ta. E mai mult decât voce la tine, e stare. Ai nerv, ai chef de cântare. E ceva care ne-a trezit pe noi din leșin, din amorțeală, din orice trăiam pe scaunele astea înainte să vii tu. Ești criminal!" , a spus și Theo Rose.

După pledoariile tuturor antrenorilor, Leo a decis să continue competiția în echipa lui Tudor Chirilă.

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Tags: Vocea României Smiley Irina Rimes Tudor Chirila
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