„Mai am o lună până nasc! Nu, stai, asta e nevastă-mea… De astăzi într-o lună îmbătrânesc! Mi se întâmplă mizeria asta în fiecare an. Ideea e că de un an și jumătate n-am mai făcut sport și am mâncat mizerii. Treaba asta se vede. Sunt în cea mai proastă formă în care am fost vreodată și asta e nasol, pentru că eu n-am arătat bine niciodată.

Că să înțelegeți cel mai mișto corp pe care l-am avut vreodată a fost corpul soției mele, pe care în anii buni îl aveam și de două ori pe noapte”, a scris în mediul online Codin Maticiuc, care va deveni curând tată pentru a doua oară, Ana Pandeli e însărcinată.

El a mai adăugat că s-a gândit deja la două diete pentru a da jos kilogramele, este vorba de postul intermitent și a doua variantă e o dietă în care trebuie să consume mai puțini carbohidrați, să renunțe la dulciuri și la prăjeli. „Bun, de astăzi m-am pus să slăbesc, am 30 de zile să-mi revin cât de cât. O să vă țin la curent în special pe story, cu ce mănânc și bune, și rele, cu ce mișcare reușesc să fac etc.

Vă încurajez să-mi dați sfaturi, mai ales ăștia care vă pricepeți. Să merg pe fasting sau pe vechi mai low carb și fără zahăr și prăjeli? Deficit caloric în orice caz. Apă plată? Contează câtă beau sau e doar un mit?”, și-a întrebat el fanii, care i-au și răspuns, i-au urat succes în procesul de slăbire.

Ce este postul intermitent sau fasting

Postul intermitent presupune renunțarea la micul dejun, în timp ce restul meselor se stabilesc în așa fel încât să se încadreze în intervalul a cel mult 8 ore; după aceea, se postește timp de 16 ore, transmite doc.ro, site-ul Oanei Cuzino.

Se poate mânca între orele 12.00 și 20.00, iar în restul timpului se postește, adică nu poți consuma nimic solid, doar bei apă, ceai, cafea. Pentru unele persoane, funcționează mai bine o fereastră mai mare de post, de exemplu mâncatul în intervalul a 6 ore în loc de 8. Pentru altele, poate funcționa alt interval orar (de exemplu, prima masă la 8.00 si ultima masă la 16.00), mai notează doc.ro.

