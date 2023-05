Cea mai nouă gală „Te cunosc de undeva!”, difuzată sâmbăta aceasta, de la 20:00, la Antena 1, vine cu o provocare de zile mari pentru cuplul de artişti Codruţa Filip şi Valetin Sanfira. O apariţie incendiară pentru Codruţa şi un travesti fantastic pentru Valentin, cei doi au lăsat juriul „poker face” (n.r. – împietrit) cu transformarea în Lady Gaga. Valentin însă a resimţit din plin chinurile travestiului, tocurile înalte dându-i mari bătăi de cap.

Codruța Filip a purtat un body verde, iar silueta trasă prin inel i-a fost pusă în evidență. Artista a făcut spectacol alături de soțul ei pe scena de la „Te cunosc de undeva!”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Valentin Sanfira s-a transformat în Lady Gaga

Unghii false lungi, perucă, mască, costum de latex şi tocuri foarte înalte, toate aceste „ingrediente” au contribuit din plin la chinurile prin care a trecut Valentin în ziua transformării. „Nu am ştiut ce am cântat! Am nişte dureri îngrozitoare de la încălţările astea! Cum puteţi purta aşa ceva, dragile mele? Sunteţi nişte eroine! Simt o durere până în creier!”, a dezvăluit Valentin imediat după prestaţia sa pe scenă, iar colegii, mai ales bărbaţii de la canapea, i-au dat dreptate imediat.

Recomandări Mama lui Raul, băiețelul român ucis și aruncat în apă în Belgia, își acuză fiica de 13 ani: „Ea l-a lovit cu termosul în cap”

„Îl rugam pe Dumnezeu să se termine mai repede, pentru binele lui! De aici s-a văzut foarte bine cât de tare s-a chinuit!”, a completat şi WRS.

Juraţii s-au declarat de-a dreptul încântaţi de prestaţia celor doi: „Mi-aţi plăcut amândoi! Din prima secundă aţi avut atitudine, v-aţi asumat şi nu v-a fost frică! Am uitat să mai respir privindu-vă!”, le-a mărturisit jurata Ozana Barabancea, în vreme ce Andreea Bălan a completat: „Este unul dintre cele mai bune momente ale voastre!”.

Prestaţia lor, dar şi momentele celorlalţi concurenţi vor putea fi urmărite sâmbăta aceasta, de la 20:00, la Antena 1. Până atunci însă, cei de acasă îşi pot vota în continuare transformarea favorită din cea de-a şaptea gală pentru Premiul de Popularitate din marea finală pe vot.a1.ro. După difuzarea galei pe TV, Zarug îi invită pe telespectatori în backstage-ul show-ului ca să urmărească un nou episod exclusiv online „Te cunosc de undeva! After Party”, pe AntenaPLAY.

Valentin Sanfira și Codruța Filip fac echipă la „Te cunosc de undeva!”

Valentin Sanfira, partenerul Codruţei Filip, a declarat: „Show-ul ăsta vine cu o provocare imensă pentru mine: mă va scoate total din zona de confort, pentru că eu, până acum, mi-am făcut datoria doar pe muzică populară, aşa că pentru mine va fi ceva complet nou. Ştiu foarte bine formatul, dar mai ştiu şi că nu mă voi lua aşa în serios, cum ştiu că o va face Codruţa, care este o fire foarte competitivă. Eu sunt omul momentului, bucuros că a pornit la drum în această aventură şi abia aştept să ne descopere şi telespectatorii!”.

Playtech.ro Gestul făcut de Harry în faţa tatălui său la încoronare. Imaginile au apărut abia acum. Ce lovitură!

Viva.ro Crina Abrudan, adevărul despre despărțirea de Gabi Popescu. Ar fi înșelat-o acum 10 ani: 'A fost o...'

TVMANIA.RO Catherine Zeta-Jones și fiica sa, apariție fabuloasă la Cannes 2023. Michael Douglas, eclipsat de prezența celor două

FANATIK.RO Locul de poveste din România care a început să adune din ce în ce mai mulți turiști. Se află într-un cadru de basm

Știrileprotv.ro Cine era fata de 17 ani lovită mortal de tren în judeţul Alba. Părinții ei au mai pierdut un copil în ianuarie

Observatornews.ro "Drum lin, alături de îngeri". Filmul morții Mădălinei, adolescenta spulberată de tren la Vințu de Jos. Fratele ei s-a stins cu nici jumătate de an în urmă

Orangesport.ro Un străin venit să lucreze în România a intrat în celebrul palat al lui Gigi Becali. Ce descoperire a făcut şi reacţia afaceristului: "Este incredibil"

Unica.ro Surpriză în showbiz-ul din România. A devenit mamă în secret! Avem imagini de la botez / FOTO