A început cu doar 10 căței de usturoi

Povestea a început în urmă cu aproximativ cinci-șase ani. Mama cultivatorului a primit câteva căpățâni de usturoi Elefant, iar Cosmin Chițu a plantat doar zece căței în livada moștenită de la bunici.

Cultura s-a înmulțit de la un an la altul, iar fermierul spune că nu a avut nevoie de investiții importante.

„Cel mai bine este să-l plantezi toamna şi apoi să-l laşi în pace. Am observat că nu are nevoie de udări. (..) Parcela pe care am irigat-o a făcut bulbi mai mici decât cea care a crescut doar din apa căzută de-a lungul anului de cultură. Partea bună este că în afară de un erbicid şi un foliar nu are nevoie de alte îngrijiri. (..) Eu plantez în livadă printre rândurile de pomi”, a povestit Cosmin.

Potrivit cultivatorului, usturoiul este rezistent și la viermele sârmă, un dăunător care poate afecta alte soiuri.

Producție „record” de 400 de kilograme

În acest an, Cosmin Chițu estimează o recoltă de aproximativ 400 de kilograme, cea mai mare producție obținută de când a început să cultive soiul.

„Anul acesta am scos undeva la 400 de kilograme, cu aproximaţie, este un «record» să spun, de când am început.”

Un avantaj important este că își produce singur materialul săditor, astfel că investiția de la un sezon la altul rămâne redusă.

Usturoiul Elefant, căutat pentru gustul mai dulce

Inițial, producția era destinată prietenilor și cunoscuților. Cererea a crescut însă, iar cultivatorul vinde acum usturoiul în piața din Giurgiu și prin comenzi din alte județe.

Soiul este apreciat în special pentru gustul „mai blând”, mai puțin iute decât al unor soiuri tradiționale românești.

„Acest usturoi are un gust mai puţin iute decât soiurile româneşti tradiţionale şi este apreciat de persoane care evită usturoiul obişnuit din cauza problemelor digestive. Mulţi mi-au spus că îl tolerează mai bine. Eu nu spun că are proprietăţi medicinale, dar oamenii îl caută tocmai pentru gustul lui mai blând.”, a afirmat Cosmin Chiţu.

Prețul menționat de cultivator este de aproximativ 30 de lei pe kilogram, atât pentru consum, cât și pentru material săditor.

„Este o afacere de nişă, eu nu am căutat profit ci am fost mulţumit măcar că îmi scot cheltuielile cu întreţinerea livezii pe care o deţin.” a mai spus agricultorul.

Un alt agricultor român, care are acest soi de usturoi uriaș, îl vindea anul trecut cu 100 de lei kilogramul.

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