Europa pierde miliarde în industria bateriilor

Cererea de baterii pentru vehicule electrice continuă să crească pe continent, alimentată de obiectivele politice de reducere a emisiilor. Până în 2030, se estimează că Europa va produce 28 de milioane de vehicule electrice, necesitând baterii cu o capacitate de 1.950 gigawați-oră. Totuși, dacă producția internă nu crește, pierderile pentru producătorii europeni ar putea ajunge la 10,5 miliarde de euro în următorii patru ani.

„Bateriile determină autonomia, performanța și prețul unei mașini electrice”, explică Harald Proff, directorul sectorului auto global la Deloitte. „Dacă producătorii europeni nu sunt competitivi în acest domeniu, vânzările vor fi supuse unei presiuni și mai mari.”

Dependența de China, o problemă strategică

China joacă un rol central în această criză. Deține controlul asupra unor tehnologii esențiale, inclusiv producția de cipuri simple și accesul la elementele de pământuri rare, critice pentru baterii. Potrivit lui Proff, Europa trebuie să-și reducă această dependență urgent.

Deși producătorii europeni explorează tehnologii noi pentru baterii, principalele piedici rămân finanțarea și industrializarea. În acest context, Proff solicită o intervenție guvernamentală: «Finanțarea ar trebui să acopere nu doar faza de dezvoltare, ci și primii ani de funcționare.»

Producția locală de baterii este un pariu pe termen lung pe care Europa încă îl poate câștiga, dar doar printr-o strategie coordonată. «Pentru aceste investiții, industria are nevoie de siguranță în planificarea pe termen lung și de un angajament clar față de electromobilitate», adaugă Proff.

În timp ce cererea de vehicule electrice crește, Europa riscă să rămână în urma Asiei în cursa pentru baterii. Fără o abordare comună la nivelul UE, decalajul față de China nu va face decât să se adâncească, avertizează Blick. Cu toate acestea, viitorul poate fi întors în favoarea Europei dacă se vor lua măsuri ferme și coordonate pentru a sprijini sectorul industrial local.

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