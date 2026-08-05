Artista a urcat până la cota 1.904 metri, pe Vârful Toaca, marcând momentul prin mai multe fotografii impresionante. Ea a fost însoțită de câteva prietene, dar și de mama ei.

Codruța Filip a ales o ținută sport complet neagră, formată dintr-un top și pantaloni scurți, accesorizată cu ochelari de soare și încălțăminte adecvată pentru munte. La sosirea în vârf, interpreta s-a fotografiat alături de drapelul României și s-a bucurat de panorama oferită de masivul muntos.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

Traseul nu a fost făcut de una singură, ci alături de un grup de prieteni, alături de care s-a relaxat. Un moment simpatic s-a petrecut chiar la altitudine, când un mic vizitator s-a alăturat cadrului în timp ce artista poza lângă steag. „A vrut și el să apară în poză. M-am topit, efectiv!”, a povestit cântăreața pe rețelele sociale.

Pentru artistă, această urcare reprezintă o tradiție la care nu renunță ușor. Codruța Filip a mărturisit că peisajele din România continuă să o impresioneze puternic de fiecare dată când ajunge la munte.

„Deși urc aproape în fiecare an pe Masivul Ceahlău, până la Vârful Toaca (1904 m), de fiecare dată rămân fără aer când văd atât de multă frumusețe în jur. Așa țară superbă, așa locuri incredibile… Doamne!”, a precizat Codruța Filip.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE