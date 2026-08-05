În astfel de apeluri, victimele sunt adesea solicitate să furnizeze informații confidențiale, cum ar fi date personale, informații bancare, coduri de autentificare sau parole. În unele cazuri, se cer chiar transferuri de bani. Este esențial de reținut că SRI nu solicită niciodată telefonic astfel de informații sau acțiuni. „Nu cerem date cu caracter personal, parole, coduri PIN sau efectuarea de plăți”, subliniază instituția.

Tehnica de „spoofing” presupune utilizarea unor platforme software care permit afișarea unui număr fals pe ecranul apelatului. Atacatorii pot folosi numere ce aparțin unor instituții, companii sau persoane fizice, încercând să exploateze încrederea celor contactați. „Este o metodă prin care infractorii încearcă să vă inducă în eroare pentru a obține informații sensibile”, mai arată SRI.

Ce e de făcut? În cazul unui apel suspect, se recomandă aplicarea următorilor pași simpli:

Întrerupeți imediat apelul – nu oferiți informații sensibile și nu continuați conversația dacă aveți suspiciuni. Reapelați manual numărul – Introduceți manual numărul de telefon, verificându-l din surse oficiale, precum documentele instituției sau site-urile verificate.

Această metodă de reapelare este sigură, deoarece atacatorii nu pot intercepta un apel inițiat direct din rețeaua clasică de telecomunicații. În acest mod, veți contacta doar posesorul real al numărului respectiv.

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