Inaugurat în anul 2015, cel mai mare parc cu dinozauri din Sud-Estul Europei a atras până în prezent peste 4,5 milioane de vizitatori. Parcul, extins pe o suprafață de 4 hectare în apropierea Cetății Râșnov, găzduiește mai mult de 130 de dinozauri recreați în mărime naturală și atestați din punct de vedere științific.

Recunoaștere oficială de la Ministerul Culturii pentru Muzeul Pădurii

Un pas crucial în dezvoltarea parcului a avut loc în luna mai 2026, moment în care Muzeul Pădurii – o colecție impresionantă de peste 1.300 de exponate naturale din interiorul complexului – a primit avizul oficial din partea Ministerului Culturii. Prin această decizie, o simplă vizită de weekend s-a transformat într-o experiență derulată într-o instituție culturală recunoscută.

Răspunsul publicului la această schimbare de statut s-a văzut imediat. La prima sa participare la evenimentul Noaptea Muzeelor, desfășurat tot în mai 2026, Muzeul Pădurii a fost vizitat de peste 2.500 de persoane. Expozițiile din cadrul parcului sunt realizate în parteneriat cu instituții științifice și culturale de prestigiu, precum Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Universitatea din București, Institutul Geologic Român, Muzeul Județean de Istorie Brașov, Muzeul Național Secuiesc și Muzeul Național Bran.

Impact de peste 130 de milioane de euro în economia locală

Peste dimensiunea de divertisment, proiectul reprezintă o afacere matură cu o contribuție financiară directă în comunitate. Conform datelor unui studiu de impact realizat în anul 2024, parcul generase deja peste 100 de milioane de euro pentru economia locală în primii opt ani de funcționare, ceea ce înseamnă o medie anuală de aproximativ 12 milioane de euro.

Menținând același ritm de creștere a numărului de turiști, evaluările curente arată că, la borna de 11 ani, contribuția economică cumulată depășește suma de 130 de milioane de euro. Această valoare se reflectă direct în locurile de muncă create, salariile plătite și taxele virate către bugetul local și cel de stat.

Schimbarea de comportament a turiștilor și experiențe noi pentru familii

Contextul economic actual i-a determinat pe mulți părinți să înlocuiască sejururile lungi și costisitoare cu excursii concentrate, de o singură zi. Reprezentanții parcului au adaptat oferta pentru a răspunde acestei nevoi, combinând componenta educațională, accesul la un muzeu recunoscut și activitățile în aer liber într-un singur pachet accesibil.

Pe lângă extinderea zonelor de relaxare și a opțiunilor de servire a mesei, complexul a creat și servicii complementare, cum este conceptul de sleepover. Această opțiune le permite familiilor să înnopteze la cort chiar în interiorul parcului, în imediata apropiere a dinozaurilor, oferind o alternativă la cazarea clasică.

Succesul modelului este confirmat și pe plan internațional. Dino Parc Râșnov este singurul parc de distracții din țară inclus în clasamentul European Best Destinations, ocupând poziția a treia la categoria celor mai bune parcuri din Europa, alături de platforme consacrate precum Disneyland sau Europa Park. De asemenea, în 2025, parcul a primit pentru a doua oară distincția „Destinația Anului”, menținându-și statutul de opțiune preferată pentru programele școlare „Școala altfel” și „Săptămâna verde”.

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