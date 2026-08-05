Deși ceremonia despre care s-a vorbit inițial nu a mai avut loc pe 1 august, speculațiile privind momentul în care cei doi își vor uni destinele și lista invitaților celebri nu s-au oprit, iar acum se vorbește că evenimentul ar avea loc în weekendul 8-9 august 2026.

Fotbalistul portughez și partenera sa formează un cuplu de aproape un deceniu, au împreună doi copii și au vorbit în repetate rânduri despre dorința de a se căsători atunci când vor considera că este momentul potrivit.

Invitația care a alimentat zvonurile

Totul a pornit după ce o emisiune de televiziune din Portugalia a prezentat ceea ce susținea că este invitația la nunta lui Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez.

Potrivit informațiilor apărute, ceremonia ar fi trebuit să aibă loc pe 1 august, la spectaculosul domeniu Quinta da Regaleira din Sintra, iar invitații ar fi fost rugați să poarte ținute complet negre.

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La scurt timp însă, informațiile au fost infirmate atât de apropiații cuplului, cât și de presa spaniolă. În plus, s-a observat că locația despre care se spunea că va găzdui evenimentul a rămas deschisă publicului în ziua respectivă, ceea ce a redus și mai mult credibilitatea zvonurilor.

Chiar dacă data vehiculată s-a dovedit a fi falsă, presa internațională susține că nunta ar putea avea loc în weekendul următor. Una dintre variantele luate în calcul este insula Madeira, locul natal al lui Cristiano Ronaldo. Potrivit acelorași informații, ceremonia religioasă s-ar putea desfășura la Catedrala din Funchal, urmată de o petrecere într-o locație exclusivistă din apropiere.

Ce vedete s-ar putea afla pe lista invitaților

Pe lângă misterul legat de data nunții, atenția s-a îndreptat și asupra listei invitaților care ar fi ajuns în spațiul public. Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, la eveniment ar putea participa mai multe personalități din sport, muzică și cinematografie.

Printre numele vehiculate se numără fostul fundaș Rio Ferdinand, unul dintre foștii colegi ai lui Cristiano Ronaldo de la Manchester United, dar și starurile din prezent ale fotbalului Vinicius Junior și Kylian Mbappe.

Lista ar include și actori precum Vin Diesel și Esther Exposito, dar și artiști de renume internațional precum Rihanna, Jennifer Lopez, Drake și Travis Scott. Deocamdată, niciunul dintre aceștia nu a confirmat participarea, iar informațiile rămân la nivel de speculație.

Interesant este faptul că, potrivit relatărilor, Rio Ferdinand ar fi singurul fost jucător de la Manchester United care s-ar regăsi pe presupusa listă de invitați.

Pe internet se mai vorbește și despre faptul că pe lista de invitați s-ar regăsi și Piers Morgan, rusul Khabib Nurmagomedov, irlandezul Conor McGregor, americanul Speed.