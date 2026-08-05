Acest fenomen, cunoscut sub denumirea de „set-jetting”, își face simțită prezența din ce în ce mai puternic și în România, potrivit unui comunicat de presă remis Libertatea de Kiwi.com.

Analizele recente privind călătoriile planificate în a doua jumătate a anului 2026 arată că românii sunt atrași în mod deosebit de locurile devenite decor pentru producții de anvergură. Datele oferite de platforma Kiwi.com indică o creștere accelerată a rezervărilor către țări precum Maroc sau Regatul Unit, dar și un interes constant pentru destinații mediteraneene consacrate, precum Sicilia.

Marocul atrage tot mai mulți turiști datorită prețurilor scăzute

Marocul se află în centrul atenției călătorilor români în această perioadă, înregistrând o creștere generală de 58,6% a numărului de pasageri comparativ cu anul precedent. Această evoluție este stimulată de expunerea mediatică adusă de adaptarea din 2026 a filmului The Odyssey, ale cărei decoruri antice au fost filmate în această regiune.

Marrakech rămâne principala poartă de intrare, cu o creștere a traficului de 35,8% și bilete de avion mai ieftine cu peste 16%, având un tarif median de aproximativ 141 de euro. O evoluție spectaculoasă a fost înregistrată de orașul Agadir, unde numărul de pasageri a crescut cu 350%, pe fondul unei scăderi a prețurilor biletelor cu aproape 30%.

Creșteri considerabile au avut loc și în Tanger, cu un avans de 80,8% al pasagerilor, dar și în Casablanca, unde cererea a crescut cu 75%. Ieftinirea călătoriilor către cele mai importante orașe marocane face ca această țară să fie tot mai căutată de cei care își doresc peisaje spectaculoase și o experiență culturală bogată.

Regatul Unit înregistrează cea mai mare creștere din rândul destinațiilor analizate

Regatul Unit este marea vedetă a acestui sezon, raportând o creștere de 65,3% a numărului de turiști români. Această evoluție este strâns legată de o serie de producții cinematografice majore lansate sau filmate în 2026. Noua ecranizare a romanului Sense and Sensibility aduce în prim-plan locații istorice impresionante, precum Knebworth House, Montacute House, Rainham Hall și Wilton House.

De asemenea, marile producții de televiziune au un impact uriaș asupra alegerilor făcute de turiști. Al șaselea sezon din Only Murders in the Building și serialul Black Doves își desfășoară acțiunea în Londra și Manchester, în timp ce producția A Knight of the Seven Kingdoms este filmată în Belfast și în regiunile învecinate din Irlanda de Nord.

În ceea ce privește opțiunile de călătorie, Londra și zona de sud-est a Angliei atrag aproape 90% din traficul total de pasageri din România, înregistrând o creștere de 63,5%. Manchester a consemnat un avans de 135,9% al numărului de turiști, iar Irlanda de Nord și-a aproape triplat numărul de pasageri români, cu o creștere record de 190%.

Sicilia își menține atractivitatea prin farmecul mediteranean

Coastele însorite ale Siciliei continuă să atragă românii, insula înregistrând o creştere de 9,4% a numărului de pasageri în a doua parte a anului 2026. Vizibilitatea insulei pe ecran a fost menținută de producția The Odyssey, dar și de succesul din ultimii ani al serialului The White Lotus, care a poziționat Sicilia în topul preferințelor de călătorie.

Catania rămâne opțiunea principală pentru majoritatea românilor, concentrând aproximativ 75% din totalul traficului către insulă, cu un tarif median stabil de circa 128 de euro. Totuși, orașul Palermo câștigă teren rapid, raportând o creștere de 29,6% a pasagerilor și bilete mai ieftine cu 17,8%, cu un preț mediu de 145,87 de euro.

Această tendință confirmă că insula italiană rămâne o destinație accesibilă, unde stilul de viață mediteranean, arhitectura și gastronomia continuă să fie un magnet pentru turiști.

Cum își pot planifica turiștii un traseu prin locațiile de filmare

Pentru călătorii care doresc să descopere cât mai multe locații de filmare într-o singură vacanță, specialiștii în turism recomandă configurarea unui traseu liniar, cu aterizare și decolare din aeroporturi diferite.

Spre exemplu, un itinerar prin Regatul Unit poate începe cu un zbor spre Bristol pentru a vizita domeniile istorice din zonă, poate continua prin Londra și Manchester pentru a explora locațiile din seriale, și se poate încheia cu o vizită în Belfast, înainte de zborul de întoarcere din Dublin sau Londra.

Aplicațiile moderne și instrumentele de căutare multi-city permit în prezent combinarea rapidă a mai multor zboruri și opțiuni de transport într-un singur traseu. Chiar dacă popularitatea pe ecrane nu este singurul motiv pentru care oamenii își aleg vacanțele, fenomenul „set-jetting” demonstrează cum cultura, poveștile cinematografice și turismul se împletesc din ce în ce mai strâns.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE