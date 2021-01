Colectiv a fost desemnat „cel mai bun film străin” de criticii din SUA

În Statele Unite au loc obișnuitele gale, care se derulează online în pandemie, în care criticii de film aleg cele mai bune pelicule ale anului. În noaptea de sâmbătă spre duminică, Societatea Națională a Criticilor de Film din SUA, prezidată de criticul de la Los Angeles Times Justin Chang, a ales filmele anului.

Cel mai bun film din 2020 a fost desemnat drama „Nomadland”, care a mai câștigat și la categoriile „cel mai bun regizor”, „cea mai bună cinematografie” şi „cea mai bună actriţă”, pentru rolul principal interpretat de Frances McDormand.

Pelicula „colectiv”, propunerea României al Premiile Oscar 2021, a primit premiul pentru cel mai bun film străin.

Documentarul s-a bucurat și în luna decembrie de aprecierile criticilor. Cei din Boston l-au plasat pe locul 1 la categoria documentare, în timp ce Asociația criticilor din Los Angeles a așezat documentarul Time pe 1 și Colectiv pe 2. Ambele titluri au figurat și în lista de filme care l-au impresionat pe Barack Obama în 2020.

Societatea Națională a Criticilor de Film din SUA este formată din 60 de critici ai unor publicații din Los Angeles, Boston, New York, Phailadelphia și Chicago, precum Wall Street Journal, Los Angeles Times sau the New Yorker.

Regizat de Alexander Nanau, Colectiv este, conform descrierii presei și a publicului (în România a fost cel mai vizionat film pe HBOGo în 2020), o peliculă despre valoarea participării în democrație și despre prețul pe care îl plătesc cei care nu acceptă corupția și resemnarea în societate.

Recomandări „Apelați la preoți, influenceri și vloggeri, pentru promovarea vaccinării!”. 4 oameni din publicitate fac sugestii pentru o campanie mai eficientă

Lista completă a câștigătorilor premiilor acordate de Societatea Națională a Criticilor de Film:

Cel mai bun film:

Câștigător: Nomandland (52 de puncte)

Nominalizați: First Cow (50 de puncte) și Never rarely sometimes always (41 de puncte)

Cel mai bun regizor:

Câștigător: Chloé Zhao, Nomadland (58 points)

Nominalizați: Steve McQueen, SMALL AXE (41 points) și Kelly Reichardt, FIRST COW (30 points)

Cea mai bună actriță:

Câștigător: Frances McDormand, NOMADLAND (46 points)

Nominalizați: Viola Davis, MA RAINEYS BLACK BOTTOM (33 points), Sidney Flanigan, NEVER RARELY SOMETIMES ALWAYS (29 points)

Cel mai bun actor:

Câștigător: Delroy Lindo, DA 5 BLOODS (52 points)

Nominalizați: Chadwick Boseman, MA RAINEYS BLACK BOTTOM (47 points) și Riz Ahmed, SOUND OF METAL (32 points)

Cea mai bun actriță în rol secundar:

Câștigător: Maria Bakalova, BORAT SUBSEQUENT MOVIEFILM (47 points)

Nominalizați: Amanda Seyfried, MANK (40 points), Youn Yuh-jung, MINARI (33 points)

Cel mai bun actor în rol secundar:

Câștigător: Paul Raci, SOUND OF METAL (53 points)

Nominalizați: Glynn Turman, MA RAINEYS BLACK BOTTOM (36 points), Chadwick Boseman, DA 5 BLOODS (35 points)

Recomandări 600 de profesori au învățat, la cursul online de numerologie, că „Educația a ajuns un lucru drăcovesc. Voi creați ciumpalaci”

Cel mai bun scenariu:

Câștigător: Eliza Hittman, NEVER RARELY SOMETIMES ALWAYS (38 points)

Nominalizați: Jon Raymond and Kelly Reichardt, FIRST COW (35 points), Charlie Kaufman, IM THINKING OF ENDING THINGS (29 points)

Cea mai bună cinematografie:

Câștigător: Joshua James Richards, NOMADLAND (47 points)

Nominalizați: Shabier Kirchner, LOVERS ROCK (41 points)Leonardo Simões, VITALINA VARELA (34 points)

Cel mai bun străin:

Câștigător: Colectiv (38 points)

Nominalizați: BACURAU and BEANPOLE (36 points), VITALINA VARELA (32 points)

Non-fiction Film:

Câștigător: TIME (46 points)

Nominalizați: CITY HALL (28 points), COLLECTIVE (22 points)

Film Heritage Award:

Women Make Movies

Film Comment

Brattle Theatre in Cambridge, MA

Citeşte şi:

600 de profesori au învățat, la cursul online de numerologie, că ”Educația a ajuns un lucru drăcovesc. Voi creați ciumpalaci care nu sunt buni la nimic”

Rămășițe ale avionului dispărut în Indonezia au fost găsite de autorități. Mai mulți pescari, martori ai tragediei: „Am auzit o explozie puternică”

PARTENERI - GSP.RO Motivul pentru care Ilie Năstase și-a bătut soția! Milionarul a recunoscut tot: „Am sunat-o de ziua ei!”

PARTENERI - PLAYTECH ADEVĂRUL despre îmbolnăvirea cu virusul covid-19. Descoperirea uimitoare: ce se întâmplă, de fapt, după 6 luni

HOROSCOP Horoscop 10 ianuarie 2021. Scorpionii pot vedea limpede cum s-ar rezolva o problemă complicată de familie

Știrileprotv.ro Lovitură pentru românii cu conturi la bănci. Ce va face ANAF începând de luni

Telekomsport Vedeta prinsă pe un site de adulţi. Ce tarif avea. A fost imediat concediată