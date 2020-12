Pelicula „colectiv” de Alexander Nanau a fost desemnată cel mai bun film documentar al anului 2020 la Premiile Academiei Europene de Film, supranumite și „Oscarurile europene”.

Inițial, gala urma să aibă loc la Reykjavik, în Islanda, în spectaculoasa sală Harpa, însă în cele din urmă evenimentul s-a desfășurat online, transmis live din Berlin, din cauza pandemiei SARS-COV-2.



Nu a fost singurul film românesc nominalizat la această categorie, celălalt fiind „Acasă, My Home” de Radu Ciorniciuc. Celelalte patru pelicule au fost The Cave (danez-sirian), Gunda (norvegiano-rus), Little Girl (Franța) și Saudi Runaway (Elveția).

Alexander Nanau: „It’s a great honour. I’d like to thank the Academy members. Our protagonist is an independent journalist who has the courage to step up against corruption. It’s important that European cinema turns its eye towards investigative journalism. Thank you.” #efa2020 pic.twitter.com/ocukG7dN89