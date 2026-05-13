O vilă istorică, cunoscută local drept „casa Evei Braun”, este scoasă la vânzare în stațiunea balneară Pobierowo pentru suma impresionantă de 4,25 milioane de zloți, puțin peste un milion de euro.

Situată în apropierea plajei la Marea Baltică și la câțiva pași de cel mai mare hotel din Polonia, proprietatea atrage atenția prin amplasarea sa privilegiată și legenda întunecată care o înconjoară,.

Vila, construită în jurul anului 1930, este un fost refugiu de vacanță german, însă, conform legendei locale, ar fi servit drept loc de relaxare pentru Eva Braun, partenera lui Adolf Hitler.

Deși nu există dovezi clare care să confirme această teorie, localnicii nu par să aibă îndoieli în privința trecutului său controversat.

Se spune că locuința era păzită de soldați germani în timpul șederii lui Braun în stațiunea Pobierowo.

„Frumoasă locație, dar clădirea este într-o stare jalnică”, a declarat un cuplu care a vizitat recent locul.

Vila, care are o suprafață de 120 mp și este amplasată pe un teren de 458 mp, necesită renovări semnificative pentru a-și recăpăta gloria de odinioară.

În prezent, casa este părăsită și acoperită cu graffiti, dintre care unele mesaje ironice precum: „Ewka deja nu mai locuiește aici” sau „Am o casă mai bună în Argentina”.

Un antreprenor local a explicat că, deși prețul nu este exagerat pentru o proprietate situată lângă Baltică, costurile suplimentare pentru renovare și accesibilitate ar putea crește semnificativ investiția.

Anunțul de vânzare descrie vila drept „un simbol al epocii, un element unic al istoriei de neatins”.

Cu toate acestea, istoria sa poate fi un factor care să atragă turiști sau, dimpotrivă, să îi descurajeze.

Eva Anna Paula Hitler, născută Braun (n. 6 februarie 1912, München – d. 30 aprilie 1945, Berlin), a fost timp de 14 ani amanta și în ultimele 36 de ore din viață, soția lui Adolf Hitler. În aprilie 1945, în timp ce armata sovietică înainta prin Berlinul distrus de bombardamentele repetate, s-a sinucis împreună cu Hitler în buncăr.

