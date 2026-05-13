Sistemul atribuie un nivel de risc de la 1 la 5, comparând datele zborurilor private în timp real cu media obișnuită.

Kyle McDonald a explicat că proiectul reflectă lupta dintre clasele sociale, în care cei bogați investesc în adăposturi în loc să contribuie la prevenirea crizelor.

1% dintre cei mai bogați americani dețin 32% din avere, față de doar 2,5% pentru jumătate din populație.

Sistemul nu a detectat încă vreo amenințare apocaliptică reală, fiind calibrat pentru a evita alarmele false.

Sistemul care avertizează despre apocalipsă în timp real

Artistul și programatorul american Kyle McDonald a dezvoltat un sistem inovator care urmărește în timp real zborurile avioanelor private deținute de cei mai bogați oameni ai lumii.

Numit „Apocalypse Early Warning System” („Sistemul de Avertizare a Apocalipsei în Timp Real”, acest proiect își propune să ofere un semnal de avertizare în cazul unui dezastru global.

Dacă avioanele miliardarilor încep să părăsească brusc marile orașe pentru a se îndrepta spre zone sigure, sistemul va trimite mesaje SMS populației pentru a preveni un posibil pericol.

McDonald explică: „Îmi doresc ca oamenii să zâmbească. Sper că vor vedea ironia situației noastre – lupta dintre cei ultrabogați și clasa muncitoare. Și să nu uităm: încă putem face ceva. Nu suntem complet învinși și nu am pierdut speranța”.

Cum funcționează „Sistemul de Avertizare Timpurie pentru Apocalipsă”

Bazat pe date deschise despre zboruri, acest sistem urmărește locația avioanelor private sau charter folosite de cei mai bogați oameni din lume.

Algoritmul analizează numărul de avioane în aer la un moment dat și îl compară cu datele obișnuite, atribuind un nivel de risc de la 1 la 5. În cazul unei creșteri bruște, utilizatorii primesc notificări prin SMS sau e-mail.

Proiectul reflectă o diviziune tot mai accentuată între clasele sociale în SUA, unde 1% dintre cei mai bogați americani dețin aproape 32% din bogăția națională, în timp ce jumătate din populație controlează doar 2,5%.

Pregătirile miliardarilor pentru sfârșitul lumii

În 2022, autorul și documentaristul Douglas Rushkoff a publicat cartea „Survival of the Richest” („Supraviețuirea celor bogați”), în care descrie cum miliardarii investesc în buncăre și adăposturi autonome pentru a se pregăti de eventuale catastrofe globale.

El consideră această tendință absurdă și atrage atenția asupra faptului că, în loc să investească în prevenirea crizelor, aceștia se concentrează pe propria supraviețuire.

McDonald mărturisește că ideea creării acestui sistem a apărut după escaladarea conflictului din Iran, când riscul unui război nuclear a devenit mai puțin improbabil.

Proiectul este răspunsul meu la tensiunile globale tot mai mari, fie că e vorba de războaie sau crize politice – Kyle McDonald

A fost percheziționat de serviciile secrete

Anterior, McDonald a dezvoltat aplicații pentru recunoașterea facială și proiecte care vizează supravegherea, unul dintre ele ducând chiar la o percheziție a casei sale de către Serviciul Secret al SUA.

În 2022, Elon Musk a încercat să blocheze un cont care monitoriza traseul avionului său privat, un subiect sensibil pentru miliardari.

„Îmi place să creez o cultură a responsabilității, a declarat McDonald. „Vreau să arăt oamenilor că și ei pot face ceva, că nu trebuie să accepte tot ce li se impune doar pentru că alții au puterea.

De la lansare, sistemul său nu a depistat încă o amenințare apocaliptică reală, iar algoritmul este programat să țină cont de perioadele de sărbători și vacanțe pentru a evita alarmele false.