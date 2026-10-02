Susține Susține

Ce spun concurenții de la „The Floor” despre Dan Negru, după ce l-au întâlnit la Kanal D: „Mi-am dorit să-l cunosc”

Iulian Ioncea
Iulian Ioncea
Reporter
Comentează
Dan Negru la „The Floor” | sursa foto: Kanal D
Dan Negru la „The Floor” | sursa foto: Kanal D
Exclusiv
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Dan Negru revine sâmbătă, de la ora 21.00, cu un nou sezon „The Floor”, show-ul în care cultura generală, memoria, spontaneitatea și strategia se întâlnesc la Kanal D.

Cuprins:

49 de concurenți intră în competiție pentru șansa de a câștiga marele premiu de 50.000 de lei. Dincolo de lumini, camere și confruntările de pe podeaua de joc, fiecare participant vine cu propriile emoții și cu motivele sale pentru care a acceptat provocarea.

În culise, emoțiile sunt la cote înalte, iar concurenții încearcă să-și țină în frâu nerăbdarea înainte de a păși pe podeaua de joc. Dan Negru este cel care reușește să-i mai relaxeze și să le dea încredere înainte de start. Pentru cei mai mulți, este și primul contact direct cu prezentatorul pe care îl urmăresc de ani de zile la televizor.

Ce spun românii după ce ajung lângă Dan Negru

„Nu îl mai cunoscusem față în față niciodată, dar e fix ca la televizor. La fel de jovial și în spatele camerelor, și în timpul filmărilor. Deci foarte tare, plin de energie”, a spus Filip, unul dintre concurenți, în exclusivitate pentru Libertatea.

Pentru concurenții care l-au urmărit ani la rând la televizor, întâlnirea cu Dan Negru în platoul „The Floor” este un moment special. Îl descoperă de aproape pe omul pe care îl știu de pe micul ecran, iar energia unica a prezentatorului îi ajută să treacă mai ușor peste emoțiile începutului.

„Este un tip super, e extraordinar. Chiar mi-am dorit să-l cunosc. Este o experiență care e super. Mi-am găsit un idol și e o bucurie să am ocazia să fiu aproape de el”, a adăugat un alt concurent, Mircea.

Dan NegruVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 25

„Dan mi se pare un tip haios, simpatic, vesel. Este Pești ca și mine și atunci am toate cuvintele de laudă pentru el. Zăpăcit, dar ok”, a spus cu umor pentru Libertatea și Daniela, altă concurentă de la „The Floor”.

„Îi privesc toate emisiunile. Este foarte educat, instruit, știe să găsească soluțiile cele mai bune pentru a-i ajuta pe concurenți. E deosebit. Îl urmăresc și în mass-media și îmi place foarte mult cum intervine cu anumite probleme sociale sau culturale. Îmi place foarte mult de el, de aceea am și venit la concurs, de fapt. Nu neapărat să câștig, ci să trăiesc o experiență interesantă, să fiu aici, în platoul ăsta frumos”, a adăugat și concurenta Elena din emisiunea de la Kanal D.

49 de concurenți se luptă pentru 50.000 de lei

În platoul „The Floor”, podeaua LED este primul lucru care le atrage atenția concurenților. Văzută de aproape, aceasta arată cu totul altfel decât la televizor, însă, odată cu startul competiției, fiecare pătrat devine terenul pe care fiecare concurent trebuie să-l apere.

„Am văzut-o la televizor, dar în realitate e mai interesantă, cu scrisul sub tine, cu vecini stânga-dreapta, față... O experiență interesantă și probabil memorabilă. Sper din tot sufletul să nu ies chiar printre primii. Domeniile sunt atât de vaste”, ne-a mai dezvăluit Mircea, care s-a înscris la „The Floor” și pentru a vedea cât de bine se descurcă într-o competiție în care nu este suficient să știi, ci trebuie să reacționezi rapid și să ai încredere în propriile cunoștințe.

„Este interesant. Eu am venit ca să îmi testez cunoștințele generale. Recunosc că, dacă se adună și un premiu, e binevenit, dar cunoști oameni noi, te testezi, e funny, e amuzant. În ultimele două săptămâni am încercat să revăd din vechile emisiuni. Mă sperie, să zicem, domeniile pe care nu le stăpânesc: fotbal, antrenor de fotbal, campionate, sunt oarecum, să spunem, specifice bărbătești”, a adăugat Daniela.

Pentru alți concurenți, pregătirea a însemnat să treacă prin cât mai multe domenii, chiar dacă varietatea acestora face aproape imposibilă o pregătire completă. Cultura generală trebuie să acopere subiecte dintre cele mai diferite, iar unele categorii pot deveni adevărate capcane în timpul competiției.

„Drept să vă spun, așa mi-am propus, să le iau pe toate la rând, dar nu am reușit. Așa, din când în când, am mai urmărit câte ceva. Fotbaliștii sunt pentru mine o necunoscută și îmi propusesem să mă pregătească nepoții, însă ei au plecat în vacanță și au uitat de mine. Mă bazez mai mult pe cultura mea generală. Am văzut că tinerii caută azi informații pe Google, pe inteligența artificială, dar eu nu prea știu să folosesc metodele astea. Și atunci mizez pe inteligența naturală”, a subliniat Elena.

La „The Floor”, viteza de reacție și cunoștințele sunt esențiale, dar fiecare concurent vine în competiție cu propriul bagaj de experiențe. Tocmai această diversitate i-a atras atenția și lui Dan Negru.

„Concurenții sunt interesanți, din toate categoriile, din toate domeniile, de toate vârstele. Sunt oameni care vor și știu să își folosească mintea, iar asta mă bucură”, a spus Dan Negru pentru Libertatea.

Emisiunea „The Floor”, în care cultura generală, viteza de reacție și strategia se întâlnesc într-o competiție în care fiecare secundă contează, poate fi urmărită în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora ora 21.00, pe Kanal D.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: Kanal D televiziune Dan Negru
Parteneri
La asta nu se aștepta absolut nimeni, dar nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat acest detaliu despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică
Viva.ro
La asta nu se aștepta absolut nimeni, dar nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat acest detaliu despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică
Șah-mat la George Simion! Cu doar câteva cuvinte, Nicușor Dan l-a lăsat fără replică pe liderul AUR. Șeful statului a făcut un anunț clar, neașteptat. Toată lumea vorbește acum despre asta!
Unica.ro
Șah-mat la George Simion! Cu doar câteva cuvinte, Nicușor Dan l-a lăsat fără replică pe liderul AUR. Șeful statului a făcut un anunț clar, neașteptat. Toată lumea vorbește acum despre asta!
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
Gabi Torje și-a ascuns iubita timp de 6 ani: „Nu a știut nimeni.” Cei doi au trecut printr-o perioadă dificilă înainte de Asia Express
Gsp.ro
Gabi Torje și-a ascuns iubita timp de 6 ani: „Nu a știut nimeni.” Cei doi au trecut printr-o perioadă dificilă înainte de Asia Express
„Gigi e «The Special One»”! Numit „vagabond” de Becali și pedepsit să conducă un Matiz, n-a trecut peste trauma din România: „Nu-l voi uita niciodată”
Gsp.ro
„Gigi e «The Special One»”! Numit „vagabond” de Becali și pedepsit să conducă un Matiz, n-a trecut peste trauma din România: „Nu-l voi uita niciodată”
Parteneri
Breaking NEWS! Cristian Tudor Popescu intră frontal în scandal și lansează o ipoteză incredibilă, care răstoarnă tot ce știam! Călin Georgescu, PSD, AUR și George Simion au…
Libertateapentrufemei.ro
Breaking NEWS! Cristian Tudor Popescu intră frontal în scandal și lansează o ipoteză incredibilă, care răstoarnă tot ce știam! Călin Georgescu, PSD, AUR și George Simion au…
A încălcat protocolul sau nu? Nu doar românii, toată planeta a văzut-o! Mirabela Grădinaru, gest fără precedent în delegația de la Praga. S-a aplecat brusc și a încep...Vezi tot
Avantaje.ro
A încălcat protocolul sau nu? Nu doar românii, toată planeta a văzut-o! Mirabela Grădinaru, gest fără precedent în delegația de la Praga. S-a aplecat brusc și a încep...Vezi tot
Este însărcinată pentru prima dată, la 40 de ani! Vedeta Pro TV a făcut anunțul prin imagini emoționante cu burtica de gravidă: „Începutul tuturor lucrurilor”
Tvmania.libertatea.ro
Este însărcinată pentru prima dată, la 40 de ani! Vedeta Pro TV a făcut anunțul prin imagini emoționante cu burtica de gravidă: „Începutul tuturor lucrurilor”
ALTE ȘTIRI
Simona Halep reziliază contractul cu AnimaWings după ce compania aeriană a cerut insolvența. Sursă foto: Andrei Crăițoiu /GSP
Știri România
16:17
Simona Halep, decizie radicală după ce compania aeriană AnimaWings a cerut intrarea în insolvență
Exercitiu Mobilizare MOBEX
Știri România
16:06
10.000 de bărbați din București și Ilfov, cel mai tânăr având 43 de ani, sunt convocați, de pe 5 octombrie, la un exercițiu de mobilizare
Parteneri
Până la ce oră se spune „bună dimineața” și când începem să spunem „bună seara”. Ce recomandă ghidurile de politețe
Adevarul.ro
Până la ce oră se spune „bună dimineața” și când începem să spunem „bună seara”. Ce recomandă ghidurile de politețe
Gică Hagi şi Jan Urban, adversari în dueluri memorabile în Spania! Polonezul, decisiv într-un meci cu România la Varşovia
Fanatik.ro
Gică Hagi şi Jan Urban, adversari în dueluri memorabile în Spania! Polonezul, decisiv într-un meci cu România la Varşovia
Un plin de motorină consumă 12,7% din salariul minim brut în România, față de 15,4% în Bulgaria
Financiarul.ro
Un plin de motorină consumă 12,7% din salariul minim brut în România, față de 15,4% în Bulgaria
Parteneri
Superliga.ro
Povestea unui titlu așteptat 35 de ani în Bănie
Superliga.ro
Descoperirea sezonului. Lorenzo Biliboc este cel mai bun U21 din Superliga 2025/26
Parteneri
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Elle.ro
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Săptămâna surprizelor! Postarea lui Traian Băsescu face acum înconjurul site-urilor și televiziunilor. Ce răsturnare de situație! Fostul președinte al României, cu două mandate, a făcut un anunț complet neașteptat
Viva.ro
Săptămâna surprizelor! Postarea lui Traian Băsescu face acum înconjurul site-urilor și televiziunilor. Ce răsturnare de situație! Fostul președinte al României, cu două mandate, a făcut un anunț complet neașteptat
MONDEN
Denise Rifai
Stiri Mondene
16:06
Denise Rifai, noi detalii despre emisiunea la care lucrează, după ce a părăsit „Furnicuțele”. „Va fi ceva WOW”
Mirela Retegan
Stiri Mondene
15:55
Anunțul făcut de Mirela Retegan despre Asia Express: „Am câștigat mult mai mult decât un trofeu”
Parteneri
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Tvmania.libertatea.ro
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Mamaia pierde nisip, Năvodari câștigă. Cum s-au schimbat plajele în 10 ani de la primele lucrări de înisipare
Observatornews.ro
Mamaia pierde nisip, Năvodari câștigă. Cum s-au schimbat plajele în 10 ani de la primele lucrări de înisipare
Cristela revine în forță și face asta fix după arestarea lui Călin Georgescu! Cum a fost surprinsă de paparazzi. AU apărut imaginile despre care vorbește toată lumea
Libertateapentrufemei.ro
Cristela revine în forță și face asta fix după arestarea lui Călin Georgescu! Cum a fost surprinsă de paparazzi. AU apărut imaginile despre care vorbește toată lumea
Parteneri
Gsp.ro
La 40 de ani, celebra prezentatoare TV a știrilor sportive din România a rămas însărcinată pentru prima oară: „Ești superbă!”
Gsp.ro
Românii n-au vrut să plătească 100.000 de dolari pentru el » În vară, a fost vândut cu 28 de milioane de euro!
Parteneri
Întâlnire-ȘOC: Nicușor Dan și TRUMP! Ce au vorbit
Mediafax.ro
Întâlnire-ȘOC: Nicușor Dan și TRUMP! Ce au vorbit
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Stirilekanald.ro
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
EXCLUSIV | Cristina Dorobanţu, vedeta Ştirilor Kanal D, s-a căsătorit şi va deveni mămică: „Este ca un vis frumos pentru mine”
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Cristina Dorobanţu, vedeta Ştirilor Kanal D, s-a căsătorit şi va deveni mămică: „Este ca un vis frumos pentru mine”
Parteneri
Avantaje.ro
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Parteneri
S-a aflat! Ce a făcut Vlad cu câinele Valentinei după ce ar fi ucis-o. Sora ei cere ajutorul oamenilor: „Tot ce mi-a rămas…”
Wowbiz.ro
S-a aflat! Ce a făcut Vlad cu câinele Valentinei după ce ar fi ucis-o. Sora ei cere ajutorul oamenilor: „Tot ce mi-a rămas…”
Weekend negru pentru o singură zodie. Primele zile din octombrie aduc o cumpănă greu de uitat
Redactia.ro
Weekend negru pentru o singură zodie. Primele zile din octombrie aduc o cumpănă greu de uitat
Centrala de la Cernavodă rămâne oprită și în luna octombrie: „Există un risc de a se ajunge la o situație de criză”
Kanald.ro
Centrala de la Cernavodă rămâne oprită și în luna octombrie: „Există un risc de a se ajunge la o situație de criză”
POLITIC
Nicușor Dan a postat o fotografie alături de Donald Trump la o săptămână după Adunarea Generală a ONU, Foto: X
Politică
15:30
Nicușor Dan a postat o fotografie alături de Donald Trump la o săptămână după Adunarea Generală a ONU: „O onoare”
Ilie Bolojan și mai mulți lideri ai PNL
Politică
13:21
Primele declarații din PNL, după ce Ilie Bolojan a fost audiat ca martor la DNA Iași
Parteneri
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
Ziaruldeiasi.ro
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
Fierbe Hagi! Emanuel Roșu dezvăluie din Polonia trăirile selecționerului României înainte de duelul cu Lewandowski
Fanatik.ro
Fierbe Hagi! Emanuel Roșu dezvăluie din Polonia trăirile selecționerului României înainte de duelul cu Lewandowski
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Spotmedia.ro
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Ultimele știri
Muzică și Filme
16:47
Continuarea filmului de pe Netflix cu cele mai multe vizionări din istoria platformei nu se va mai vedea direct pe streaming
Știri România
16:47
Un adolescent din 16 a experimentat droguri. Proiectul de 11,7 milioane de franci elvețieni lansat la inițiativa Administrației Prezidențiale: Ce spune Prima Doamnă despre pericole
Știri Externe
16:33
Unde are loc cea mai mare reuniune mondială dedicată spațiului, Congresul Internațional de Astronautică (IAC) 2026
Stiri Mondene
16:20
Cosmin Cernat dă startul unei noi serii de interviuri. Ce regulă le-a impus invitaților săi
Citește mai multe
TRENDING
Fotbal
07:30
Cine transmite Polonia - România. La ce oră începe meciul din Liga Națiunilor la TV pe 2 octombrie 2026
Analiză
Bani și Afaceri
12:57
Euro, nou record negativ la cursul BNR, din cauza instabilității politice: 5,3447 lei. Ce înseamnă deprecierea bruscă a monedei naționale
Știri România
11:47
Ion Țiriac vrea să construiască un hotel de 4 stele în Otopeni: patru etaje cu 136 de unități de cazare
Lifestyle
12:00
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 3 - 9 octombrie 2026. Venus va intra într-o retrogradare lungă
Castraveți bulgărești
Lifestyle
13:01
Castraveți bulgărești pentru iarnă - rețeta tradițională
Spectacol într-o sauna Therme
Cultură și Vacanțe
12:43
Locul din București unde saunele devin scene: povești din Harry Potter și spectacole de stand-up comedy
Horoscop berbec pentru perioada 19 - 25 septembrie 2026
Lifestyle
00:00
Horoscop Urania săptămânal pentru Berbec. Previziuni pentru perioada 3 - 9 octombrie 2026
Horoscop scorpion pentru perioada 19 - 25 septembrie 2026
Lifestyle
00:00
Horoscop Urania săptămânal pentru Scorpion. Previziuni pentru perioada 3 - 9 octombrie 2026
Horoscop leu pentru perioada 19 - 25 septembrie 2026
Lifestyle
00:00
Horoscop Urania săptămânal pentru Leu. Previziuni pentru perioada 3 - 9 octombrie 2026
Interiorul Bisericii Ortodoxe Zlătari, situată pe Calea Victoriei, unde se află racla cu moaștele Sfântului Mucenic Ciprian.
Lifestyle
2 oct. 2024
Sfântul Ciprian, sărbătorit pe 2 octombrie:tradiții și obiceiuri. Ce să faci neapărat în această zi
De ce se face floare albă în borcanul cu murături
Lifestyle
20 sept.
De ce se face floare albă la murături și cum o previi. Greșeala frecventă din borcan
Cum știi când începe să fermenteze mustul
Lifestyle
24 sept.
Cum îți dai seama că mustul începe să fermenteze
De ce să pui bicarbonat în coșul de gunoi
Lifestyle
22 sept.
De ce să pui bicarbonat în coșul de gunoi
Peste 4.000 de comercianți români și-au extins afacerile pe piețele din Bulgaria și Grecia prin intermediul platformei de comerț electronic Trendyol
Știri România
15:00
Românii, motorul Trendyol în Balcani: o treime din vânzările din Grecia și Bulgaria vine de la cei 4.000 de comercianți din România
Protest antiguvernamental „Asta nu e Moscova” la Sofia, Bulgaria – 28 septembrie 2026
Exclusiv
Știri România
13:00
Cum a trecut Bulgaria prin șapte rânduri de alegeri anticipate și a supraviețuit economic. Explicația lui Silviu Cerna, fost membru în consiliul de administrație al BNR
Prețurile producției industriale din România au crescut cu 2,1% în luna august 2026, comparativ cu luna precedentă.
Știri România
12:40
Val de scumpiri în România, INS anunță că prețurile de producție au crescut cu aproape 12% față de 2025
România nu se confruntă cu riscul de a nu putea plăti pensii şi salarii, în ciuda crizei politice şi a unui guvern interimar.
Știri România
10:24
Alexandru Nazare a anunțat ce se întâmplă cu pensiile românilor în această iarnă: „excludem această posibilitate”
oameni-romani-strada-guvernul-romaniei
Opinii
14:54
„Vox populi, vox Dei”
grafic-crestere-online-economie-inteligenta-artificiala
Opinii
14:43
Creșterea economică în era inteligenței artificiale
Actriță repetând pe scena unui teatru
Analiză
Opinii
06:55
Artiști din toate țările, uniți-vă! Jos capitalismul, trăiască ideologia!
Harta conductelor regionale
Analiză
Opinii
1 oct.
Coridorul Vertical e cu scandal!
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu