Dan Negru revine sâmbătă, de la ora 21.00, cu un nou sezon „The Floor”, show-ul în care cultura generală, memoria, spontaneitatea și strategia se întâlnesc la Kanal D.

49 de concurenți intră în competiție pentru șansa de a câștiga marele premiu de 50.000 de lei. Dincolo de lumini, camere și confruntările de pe podeaua de joc, fiecare participant vine cu propriile emoții și cu motivele sale pentru care a acceptat provocarea.

În culise, emoțiile sunt la cote înalte, iar concurenții încearcă să-și țină în frâu nerăbdarea înainte de a păși pe podeaua de joc. Dan Negru este cel care reușește să-i mai relaxeze și să le dea încredere înainte de start. Pentru cei mai mulți, este și primul contact direct cu prezentatorul pe care îl urmăresc de ani de zile la televizor.

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„Nu îl mai cunoscusem față în față niciodată, dar e fix ca la televizor. La fel de jovial și în spatele camerelor, și în timpul filmărilor. Deci foarte tare, plin de energie”, a spus Filip, unul dintre concurenți, în exclusivitate pentru Libertatea.

Pentru concurenții care l-au urmărit ani la rând la televizor, întâlnirea cu Dan Negru în platoul „The Floor” este un moment special. Îl descoperă de aproape pe omul pe care îl știu de pe micul ecran, iar energia unica a prezentatorului îi ajută să treacă mai ușor peste emoțiile începutului.

„Este un tip super, e extraordinar. Chiar mi-am dorit să-l cunosc. Este o experiență care e super. Mi-am găsit un idol și e o bucurie să am ocazia să fiu aproape de el”, a adăugat un alt concurent, Mircea.

„Dan mi se pare un tip haios, simpatic, vesel. Este Pești ca și mine și atunci am toate cuvintele de laudă pentru el. Zăpăcit, dar ok”, a spus cu umor pentru Libertatea și Daniela, altă concurentă de la „The Floor”.

„Îi privesc toate emisiunile. Este foarte educat, instruit, știe să găsească soluțiile cele mai bune pentru a-i ajuta pe concurenți. E deosebit. Îl urmăresc și în mass-media și îmi place foarte mult cum intervine cu anumite probleme sociale sau culturale. Îmi place foarte mult de el, de aceea am și venit la concurs, de fapt. Nu neapărat să câștig, ci să trăiesc o experiență interesantă, să fiu aici, în platoul ăsta frumos”, a adăugat și concurenta Elena din emisiunea de la Kanal D.

49 de concurenți se luptă pentru 50.000 de lei

În platoul „The Floor”, podeaua LED este primul lucru care le atrage atenția concurenților. Văzută de aproape, aceasta arată cu totul altfel decât la televizor, însă, odată cu startul competiției, fiecare pătrat devine terenul pe care fiecare concurent trebuie să-l apere.

„Am văzut-o la televizor, dar în realitate e mai interesantă, cu scrisul sub tine, cu vecini stânga-dreapta, față... O experiență interesantă și probabil memorabilă. Sper din tot sufletul să nu ies chiar printre primii. Domeniile sunt atât de vaste”, ne-a mai dezvăluit Mircea, care s-a înscris la „The Floor” și pentru a vedea cât de bine se descurcă într-o competiție în care nu este suficient să știi, ci trebuie să reacționezi rapid și să ai încredere în propriile cunoștințe.

„Este interesant. Eu am venit ca să îmi testez cunoștințele generale. Recunosc că, dacă se adună și un premiu, e binevenit, dar cunoști oameni noi, te testezi, e funny, e amuzant. În ultimele două săptămâni am încercat să revăd din vechile emisiuni. Mă sperie, să zicem, domeniile pe care nu le stăpânesc: fotbal, antrenor de fotbal, campionate, sunt oarecum, să spunem, specifice bărbătești”, a adăugat Daniela.

Pentru alți concurenți, pregătirea a însemnat să treacă prin cât mai multe domenii, chiar dacă varietatea acestora face aproape imposibilă o pregătire completă. Cultura generală trebuie să acopere subiecte dintre cele mai diferite, iar unele categorii pot deveni adevărate capcane în timpul competiției.

„Drept să vă spun, așa mi-am propus, să le iau pe toate la rând, dar nu am reușit. Așa, din când în când, am mai urmărit câte ceva. Fotbaliștii sunt pentru mine o necunoscută și îmi propusesem să mă pregătească nepoții, însă ei au plecat în vacanță și au uitat de mine. Mă bazez mai mult pe cultura mea generală. Am văzut că tinerii caută azi informații pe Google, pe inteligența artificială, dar eu nu prea știu să folosesc metodele astea. Și atunci mizez pe inteligența naturală”, a subliniat Elena.

La „The Floor”, viteza de reacție și cunoștințele sunt esențiale, dar fiecare concurent vine în competiție cu propriul bagaj de experiențe. Tocmai această diversitate i-a atras atenția și lui Dan Negru.

„Concurenții sunt interesanți, din toate categoriile, din toate domeniile, de toate vârstele. Sunt oameni care vor și știu să își folosească mintea, iar asta mă bucură”, a spus Dan Negru pentru Libertatea.