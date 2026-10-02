Mirela Retegan a transmis un mesaj copleșitor după una dintre cele mai dificile probe din Asia Express. Fondatoarea „Gașca Zurli” a înfruntat cele mai mari temeri în Marele Canion al Chinei.

Mirela Retegan și fiica sa, Maya Sorian, fac echipă pe Drumul Mătăsii la Asia Express. Confruntată cu probe extrem de dificile, fondatoarea proiectului „Gașca Zurli” și-a depășit propriilor limite, mărturisind că experiența din Marele Canion al Chinei i-a oferit o adevărată lecție de viață și de curaj.

Mirela Retegan: „Am câștigat pentru mine și pentru relația mea cu Maya”

După finalizarea unei probe extreme, Mirela Retegan a împărtășit cu urmăritorii din mediul online un mesaj plin de emoție.

„Am câștigat Asia Express! Sau Oscarul. Sau Grammy-ul. Sau orice alt trofeu care există pe lumea asta și care este dovada succesului suprem în muncă, perseverență și curaj.

În Marele Canion al Chinei, am concurat cu toate fricile mele și le-am învins. Am câștigat pentru mine, pentru relația mea cu Maya, pentru felul în care mă privesc mama, angajații, oamenii dragi și oamenii care nu mă cunosc, dar se uită la televizor și caută oameni ca ei - oameni care fac lucruri extraordinare. Pentru viața mea, aseară am câștigat mult mai mult decât un trofeu”, a declarat Mirela Retegan.

Experiența prin care a trecut pe traseul din China a marcat-o și va rămâne un reper pentru ea.

„Tot ce vine după această zi este un bonus în această competiție. Eu cu ziua asta voi rămâne în suflet toată viața și când o să-mi fie greu sau vocile din jurul meu o să spună altceva, o să mă întorc la această zi și o să-mi amintesc cine sunt și ce puteri extraordinare a pus Dumnezeu în mine”, a adăugat concurenta de la Asia Express.

Ce promisiune i-a făcut Mirela Retegan fiicei sale

Mirela Retegan a vrut să renunțe la Asia Express înainte de plecare, fiind copleșită de incertitudine și de teama de necunoscut. Prima ei reacție a fost să caute o cale de ieșire din contract, gândindu-se direct la consecințele financiare pe care le-ar fi implicat o renunțare de ultim moment.

Din fericire, intervenția Monei Segall, producătoarea emisiunii, a avut efect și a convins-o să nu renunțe la proiect. Drept urmare, Mirela Retegan i-a mulțumit atât fiicei sale pentru experiența trăită împreună, cât și Monei Segall și echipei sale, subliniind capacitatea proiectului de a transforma încercările dificile în povești motivaționale.