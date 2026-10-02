Unde are loc cea mai mare reuniune mondială dedicată spațiului, Congresul Internațional de Astronautică (IAC) 2026

Considerat drept unul dintre cele mai importante evenimente mondiale, Congresului Internațional de Astronautică (IAC), ajuns la cea de-a 77-a ediție, va avea loc ]n Antalya (Turcia), acolo unde se va ține și Conferința ONU privind schimbările climatice COP31.

IAC 2026 are o semnificație aparte pentru Antalya, un oraș deja conectat cu explorarea cerului prin Observatorul Național Tubitak (TUG), situat la o altitudine de 2.500 de metri, pe Bakirlitepe, în Saklikent. Desfășurat la Belek, în perioada 5–9 octombrie, cel de-al 77-lea Congres Internațional de Astronautică (IAC) va aduce pentru prima dată în Turcia comunitatea mondială din domeniul spațial.

Organizat anual de Federația Internațională de Astronautică (IAF), IAC este una dintre cele mai mari și influente reuniuni internaționale dedicate spațiului. Congresul reunește agenții spațiale, companii de tehnologie, astronauți, cercetători și lideri din industrie, care fac schimb de cunoștințe și contribuie la conturarea viitorului acestui sector.

Programul include zone expoziționale internaționale, sesiuni oficiale la nivel înalt, prezentări ale companiilor, sesiuni academice și tehnice dedicate celor mai recente evoluții din domeniul spațial, precum și platforme care prezintă tehnologii și inovații de ultimă generație.

Întâlnire istorică

Găzduit de Agenția Spațială Turcă (TUA) și coorganizat de Clusterul Aerospațial Saha Istanbul, sub coordonarea Ministerului Industriei și Tehnologiei al Republicii Turcia, IAC 2026 Antalya va avea loc la Nest Convention Centre, unul dintre cele mai mari centre de conferințe din Turcia. Evenimentul va deveni un punct de întâlnire pentru țări și industrii care își propun să își coordoneze eforturile în domeniul spațial.

Cu peste 10.000 de participanți înscriși, inclusiv astronauți din mai multe țări și reprezentanți ai numeroase companii internaționale, IAC 2026 va oferi o oportunitate importantă pentru prezentarea proiectelor, produselor și tehnologiilor care modelează ecosistemul spațial, alături de sesiuni academice și platforme pentru schimb de cunoștințe.

Pe lângă profesioniștii din industrie, congresul va fi deschis și pasionaților de spațiu din toate mediile, cu scopul de a inspira un public cât mai larg. Congresul va debuta cu o amplă ceremonie de deschidere, dedicată patrimoniului cultural bogat al Turciei și tradiției sale de ospitalitate.

Pe parcursul evenimentului, astronauții vor interacționa cu membrii comunității spațiale internaționale, în special cu studenți și tineri profesioniști, printr-o serie de activități și întâlniri incluse în program. Participanții vor avea astfel ocazia să afle direct experiențele celor care au călătorit în spațiu.

Unul dintre momentele importante ale săptămânii va fi Gala IAC 2026 și cina festivă, organizate în teatrul antic de la Aspendos. Desfășurat în unul dintre cele mai impresionante monumente istorice ale Turciei, evenimentul va reuni comunitatea spațială internațională într-un cadru care reflectă atât patrimoniul cultural al țării, cât și caracterul unic al Antalyei.

Găzduirea acestui eveniment de referință va contribui la atingerea obiectivelor Programului Spațial Național al Turciei și va consolida rolul țării ca participant activ și dinamic în comunitatea spațială internațională.

„Lumea are nevoie de mai mult spațiu”

IAC 2026 se desfășoară sub tema „The World Needs More Space” - „Lumea are nevoie de mai mult spațiu”, un mesaj care promovează explorarea sustenabilă și echitabilă a spațiului.

Tema subliniază necesitatea explorării și protejării spațiului cosmic într-un mod sigur și incluziv și, în același timp, face apel la cooperare internațională pentru ca spațiul să rămână un domeniu pașnic, ale cărui beneficii să fie accesibile tuturor națiunilor și protejate pentru generațiile viitoare.

În acest context, IAC 2026 va include dezbateri, prezentări ale unor proiecte inovatoare și ateliere de lucru colaborative dedicate unor teme actuale precum securitatea spațială, explorarea cosmosului și implicațiile etice ale activităților desfășurate dincolo de Pământ.