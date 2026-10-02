Cosmin Cernat dă startul unei noi serii de interviuri. Ce regulă le-a impus invitaților săi

Cosmin Cernat revine în postura de amfitrion al emisiunii "Invitatul de 12”, difuzată simultan la televiziune și radio. El va aduce în fața publicului noi invitați, povești de viață și conversații care dezvăluie omul din spatele personajului public.

Cosmin Cernat deschide duminică, 4 octombrie, o nouă serie de interviuri la “Invitatul de 12”. Mihai Ghiţă este primul invitat al noului sezon al emisiunii difuzate simultan pe Kanal D2 si Radio Impuls. Publicul va avea parte de suprize: un platou nou şi rubrici inedite

Un nou sezon al emisiunii „Invitatul de 12” începe duminică, la ora 12:00, la Kanal D2 şi Radio Impuls, cu o serie de interviuri memorabile cu personalități din diferite domenii.

Ce regulă le-a impus Cosmin Cernat invitaților săi

Noul sezon vine cu mai multe surprize: rubrici fresh, un platou nou nouţ și o provocare inedită adresată fiecărui invitat. La „Invitatul de 12”, fiecare persoană care va păși în platou va aduce un obiect care spune o poveste, care are o semnificație aparte şi poate deveni punctul de plecare pentru amintiri și dezvăluiri neașteptate.

Primul invitat al noului sezon este Mihai Ghiță, prezentatorul emisiunilor „Asta-i România!”, de la Kanal D, și „În oglindă”, de la Kanal D2, precum și managerul Știrilor celor două stații. În ediția de duminica aceasta, publicul îl va descoperi într-o ipostază diferită, într-o conversație în care se întâlnesc empatia, umorul și dorinţa de a spune lucrurilor pe nume.

Cosmin Cernat: „Mihai a reușit să ne emoționeze"

„Pentru mine este o bucurie să am un asemenea invitat, cu un dar de povestitor remarcabil. În noul sezon, toți cei care pășesc în platoul emisiunii vor aduce cu ei un obiect care spune o poveste, iar Mihai a reușit să ne emoționeze pe toți cei prezenți cu un moment unic, o mică demonstraţie care cuprinde o adevărată lecție de viață. Nu o să vă dezvălui mai mult, dar vă invit să descoperiți duminică, de la ora 12:00, despre ce este vorba”, spune Cosmin Cernat.