Denise Rifai, noi detalii despre emisiunea la care lucrează, după ce a părăsit „Furnicuțele”. „Va fi ceva WOW”

Denise Rifai a fost înlocuită de Cătălin Măruță la „Furnicuțele”, însă nu are de gând să stea prea departe de televiziune, așa că lucrează la un nou proiect. De data asta, vedeta pregătește un format special, care ar urma să fie difuzat la Antena Stars. În cadrul unui interviu, ea a dezvăluit planurile sale.

„Voi știți că eu am nevoie de timp. Adică, eu îmi doresc ca emisiunea mea cea nouă să fie numărul unu. Sper din tot sufletul meu să-mi și iasă. Momentan, lucrez la format. Formatul este foarte important. Eu lucrez personal la format. Ideea este că eu am nevoie de un pic de timp să pot să fac acest fine-tuning de care am nevoie, ca să poată să fie un show cum îl doresc eu și care o să fie cu mine în prim-plan. Asta-i clar. Eu acum lucrez la chestia asta.

Mi-aș dori ca în acest an să înceapă. Adică, nu-mi doresc să intrăm în următorul an și emisiunea să nu fi început. Dar este nevoie de puțin timp, pentru că trebuie să fac echipe și tot. Vreau să fie ceva WOW. Adică, va fi ceva WOW, ceva ce nu este pe piață. Eu rog publicul să mai aibă cu mine puțină răbdare”, a declarat Denise Rifai pentru Cancan.

„Pe lângă asta, nu mai fac nimic, fac doar asta acum. Da, eu sunt din categoria greșită de oameni care aleg mereu cartea nasoală, aia de mijloc, că, frate, eu nu sunt să le fac și cu, și cu”.