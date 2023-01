Claudia Pătrășcanu are de gând să o dea în judecată pe Bianca Drăgușanu, pentru declarațiile pe care le-a făcut despre ea. De asemenea, artista nu își dorește sub nicio formă ca iubita fostului soț să se apropie de cei doi băieți ai lor, Gabriel și Nicholas.

„Am decis să-i cer daune morale pentru jignirile, acuzațiile în decurs a doi ani, faptul că-mi agasează copiii pentru a face poze cu ei, pe la locurile de joacă, ea și familia ei, pentru că vorbește despre copiii mei în mass-media, înregistrări în care îmi amenință mama, dar și pe mine. Martori vor fi prezenți în dosarul pe care îl voi deschide și la dreptul copiilor mei de a fi audiați la ce coșmar trăiesc când această femeie este în preajma lor, adusă de tatăl lor să-i agaseze emoțional. Asta face cu mine și familia mea de un an”, a spus Claudia Pătrășcanu pentru Spynews.ro.

De asemenea, cântăreața a fost extrem de deranjată în momentul în care Bianca a spus că are probleme psihice. Claudia Pătrășcanu vrea daune morale. „Va trebui să demonstreze în instanță cu ce drept mi-a adus acuzația unei boli psihice, căci pentru acest lucru, repet, îi vor cere daune morale. I-am rugat, atât pe el, cât și pe ea, să înceteze cu jignirile și defăimarea imaginii mele, cu abuzul emoțional asupra copiilor mei, dar am înțeles că trebuie să merg în instanță pentru a-i liniști pe acești oameni care s-au pus iar împotriva mea și nu-mi dau liniște atât mie, cât și copiilor.”

Recent, Claudia Pătrășcanu a încheiat procesul de divorț și cel de custodie, după ce ani la rând s-a războit prin tribunale cu Gabi Bădălău. „Patru ani s-au chinuit și alții să ia copiii de lângă mine, să scoată hârtii false că aș fi bolnavă psihic, așa cum s-au scos și alte hârtii mușamalizate și se pare că Dumnezeu nu i-a lăsat. Am obosit să fiu terfelită atât eu, cât și copiii mei, de niște oameni toxici și plini de venin. Am dovezi cât zeci de vieți de acum înainte să-mi pot apăra copiii, dar și pe mine. N-am crezut vreodată că voi trăi așa ceva și atât de multe! Dumnezeu nu mă lasă niciodată, pentru că sunt un om corect.”

Claudia Pătrășcanu îl acuză pe Gabi Bădălău că este vinovat de conflictul dintre ea și Bianca Drăgușanu. „Singurul vinovat din toată ecuația asta e Gabi, pentru că a permis lucrul acesta, eu cred că lui îi e foarte frică de ea. Eu n-am să-l uit pe Gabi când a venit în casa mea și mi-a descris-o pe câți bani a luat-o în Maldive și că e o prostituată de care nu mai scapă, care i-a făcut vrăji, că a găsit menajera niște ace înfipte în pernă. M-a rugat din suflet să-l duc la preot ca să-l scape de ea și tot n-a putut să scape, nu mai are scăpare, din păcate, pentru el nu mai are scăpare. Nu am să-i permit acestei individe, un nimic de om, să vorbească despre copiii mei, despre cât cheltuie Gabi cu copiii mei, îi e frică și că nu mai are bani? Că le dă Gabi mai mult copiilor decât îi dă ei? Gabi Bădălău plătește încă școala copiilor, nu mie, copiilor. Care e problema ei, vrea să i-o plătească ei, copilului ei? De ce o interesează pe ea de copiii mei? Să stea cuminte în banca ei”.

Și Bianca Drăgușanu o dă în judecată pe Claudia Pătrășcanu

Iubita lui Gabi Bădălău a anunțat pe rețelele de socializare că o va da în judecată pe Claudia Pătrășcanu. „Referitor la acuzațiile și defăimarea mea, atât în mediul online, cât și în presă, vă prezint contrariul. Ne vedem în instanță”.

Claudia a acuzat-o pe Bianca Drăgușanu că aceasta consumă substanțe interzise, motiv pentru care vedeta și-a făcut analizele, care au demonstrat că nu a luat nimic.

