„De rușine, sunt foarte mulți oameni care lucrează în spatele meu și mi-e rușine să las ritmul mai jos și cumva de-asta îmi dau tot interesul. Totul a plecat de la Nichita, de la un interviu al marelui Nichita Stănescu, care spunea că un cub perfect nu arage atenția. Mi s-a părut genial, mi s-a părut liniștitor pentru mine, pentru că am trăit mult timp în ochii celorlalți. Nu iese, trebuie să te obișnuiești….O să încerc să fiu tot timpul cea mai bună versiune a mea, dar dacă nu o să reușesc nu e niciun fel de problemă. Frumusețea unui om vine din interiorul lui, știu oameni care nu sunt atât de estetici, dar care sunt atât de plăcuți, atât de frumoși. Mă gândeam dacă ar fi existat sală pentru suflet. Nu cred că mi-am ratat căsnicia…Ceea ce nu se vede, ce nu se știe este că eu nu cred că mi-am ratat căsnicia. Eu cred că eu și Mihaela nu am avut timă să creștem împreună, totul a fost pe repede înainte, a dfost din dragoste, încă mai e dragoste și cred că va mai fi. Mai devreme am vorbit cu ea. E subiectul meu sensibil, e femeia pe care o iubesc cel mai mult. Avem vacanțe împreună, încă mai avem planuri împreună. Știi cum…timpul înapoi nu poți să-l mai dai, dar prezentul îți oferă șansa să faci totul cum trebuie.

Este genial ca într-un cuplu, atunci când unul are o problemă, să fie o problemă rezolvată în 2. Copilul este sensul evoluției ca viitorul să fie mai bine decât trecutul”a spus Connect-R, pentru „Răi da Buni”.

